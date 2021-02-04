摘樱桃、逛农展！“五一”假期南山公园嗨起来

“五一”假期，牡丹谢后，芍药盛开，樱桃也红了“脸颊”。如果您不愿远行，想在城区家门口就能体验赏花、采摘之乐，南山牡丹文化园将是一个不错的选择。

“五一”假期，牡丹谢后，芍药盛开，樱桃也红了“脸颊”。如果您不愿远行，想在城区家门口就能体验赏花、采摘之乐，南山牡丹文化园将是一个不错的选择。

1日，南山牡丹文化园樱桃采摘节暨“洛阳源耕”农产品展销活动在南山牡丹文化园开幕。

“五一”期间，南山牡丹文化园大片芍药盛开，300亩樱桃采摘园梯次成熟。同时，还将举行洛阳特色农产品展销活动，让游客一站式享受赏花、采摘、选购农产品的休闲体验。

作为中心城区现代轴线最南端的标志性综合生态公园，在南山牡丹文化园，您还可俯瞰城市现代轴线，将高楼林立的都市景观尽收眼底，在繁华都市与静谧自然的场景切换中，遇见和感悟不一样的洛城之美。（洛报融媒记者 白云飞 文/图）