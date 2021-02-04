“五一”劳动节，洛阳市劳模广场揭牌【视频】

今天是“五一国际劳动节”，是广大劳动者的节日。上午，洛阳市劳模广场正式揭牌！
今天是“五一国际劳动节”，是广大劳动者的节日。上午，洛阳市劳模广场正式揭牌！
今天是“五一国际劳动节”，是广大劳动者的节日。上午，洛阳市劳模广场正式揭牌！
为进一步弘扬劳模精神、劳动精神、工匠精神，充分调动广大劳动群众积极性、主动性、创造性，洛阳市总工会积极筹划建设了洛阳市劳模广场，将洛阳历届全国、省级、市级劳动模范名录勒石铭记。
洛阳市劳模广场位于洛龙区开元大道以南，展览路以北，龙门大道以西，占地面积1.12万平方米，项目投资121万元。2020年11月启动建设，历时6个月完成。
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