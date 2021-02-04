慰问环卫工 致敬劳动者

道一声辛苦，送一份温暖。为迎接五一国际劳动节，昨日上午，洛阳洛百烟酒有限公司、山西杏花村汾酒销售有限责任公司及洛阳汾酒经销商联盟会成员，走进市城管局环卫服务中心，开展“致敬最美劳动者 向环卫工作者献爱心”活动，为环卫工作者送上节日的祝福及米、面、油等慰问品，表达对环卫工作者的关心和敬意。
道一声辛苦，送一份温暖。为迎接五一国际劳动节，昨日上午，洛阳洛百烟酒有限公司、山西杏花村汾酒销售有限责任公司及洛阳汾酒经销商联盟会成员，走进市城管局环卫服务中心，开展“致敬最美劳动者 向环卫工作者献爱心”活动，为环卫工作者送上节日的祝福及米、面、油等慰问品，表达对环卫工作者的关心和敬意。
道一声辛苦，送一份温暖。为迎接五一国际劳动节，昨日上午，洛阳洛百烟酒有限公司、山西杏花村汾酒销售有限责任公司及洛阳汾酒经销商联盟会成员，走进市城管局环卫服务中心，开展“致敬最美劳动者 向环卫工作者献爱心”活动，为环卫工作者送上节日的祝福及米、面、油等慰问品，表达对环卫工作者的关心和敬意。（记者 李东慧 通讯员 孙黎明 摄影报道）
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