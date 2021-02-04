“上次学校组织献血没赶上，这次终于轮到我啦！”昨日上午，河南林业职业学院的大二女生谷悦雅早早地来到停在校园里的流动献血车旁，等待献血。

“上次学校组织献血没赶上，这次终于轮到我啦！”昨日上午，河南林业职业学院的大二女生谷悦雅早早地来到停在校园里的流动献血车旁，等待献血。

在第72个五四青年节即将来临之际，共青团洛阳市委员会、洛阳市献血委员会办公室联合发出“热血青春 致敬生命”倡议书，号召全市团员青年踊跃捐献热血，挽救垂危生命。广大团员青年积极响应，昨日，河南林业职业学院团委和洛阳职业技术学院团委率先组织团体献血活动，截至当日15时，两个单位共有360名团员青年献血14.4万毫升。（记者 柴婧 通讯员 李冬 刘亚敏 摄影报道）