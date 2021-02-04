洛阳今天晴天间多云 气温12℃到28℃

计今天全区晴天间多云，偏北风3级到4级左右，气温12℃到28℃。

计今天全区晴天间多云，偏北风3级到4级左右，气温12℃到28℃。 今天，五一假期正式开始，5天假期，您规划好去哪儿了吗？ 假期来临，有关部门提醒您在出游时做好安全防护，提前了解目的地最新疫情防控政策、天气和交通状况、景区门票预约措施等；戴口罩、勤洗手，少聚集、勤通风，就餐时使用公筷、公勺等；乘坐公共交通工具，不要拥挤推搡、携带违禁物品，自驾出游途中杜绝疲劳驾驶和酒后驾车，控制车速，注意礼让；根据个人年龄、健康、心理等状况，谨慎参加高风险娱乐项目，不擅自进入未开发、未开放的保护区、水库、峡谷、海滩等区域开展游览、宿营、探险等活动。 来看看假期前两天的天气情况。根据最新气象资料分析，短期内洛阳以晴好天气为主；受冷空气影响，最高气温有所下降。预计今天全区晴天间多云，偏北风3级到4级左右，气温12℃到28℃；明天全区晴天到多云，偏北风3级到4级，气温12℃到24℃。（记者 张喜逢 通讯员 郭铭博）