把办法想到问题前面（洛谭说事）

读晚报，我市交警部门五一“不打烊”，将开展“百场万人”驾考大服务活动。这一消息，无疑令不少人感到浓浓暖意。

读晚报，我市交警部门五一“不打烊”，将开展“百场万人”驾考大服务活动。这一消息，无疑令不少人感到浓浓暖意。

主动研判，把办法想到问题前面，是我市基层治理工作中出现的新气象。就拿此次交警部门来说，基于往年驾考数据分析，伴随五一返乡考试人员激增，会导致考试预约难等问题，开展“百场万人”活动，能有效缓解这种状况。

交警部门根据预约人数和投放名额的大数据测算，作出了驾管所五一期间全员停休、增加考试场次的办法。以群众关注度最高的“科目三”为例，五一增加考试场次后，考试预约和投放比从4∶1下降至2∶1，下降幅度约200%，预约难的状况得到了改善。

优化公共服务，就应该多些这样的主动性。民有所求，我有所应，提前研判群众期盼什么、需要什么，把办法想到问题前面，才能提高办事效率，提升群众的满意度。毕竟，城市治理纷繁复杂，很多时候公共服务成效，就体现在能不能多想一步、多走一步上。有了这样的主动性，一些老大难问题才能得以解决。

无论是我市城市建设中深入人心的“修路先保通”理念，还是优化营商环境“多证集成、一照通行”的改革经验，抑或是城管部门系统推进“飞絮治理”，都能看出，公共服务部门办事情的眼光发生了变化，从以前“向上看”到现在“向下看”，从出了问题被动“决策”，到提前预判主动应对问题。这种变化背后，最根本的还是设身处地站在群众的角度想问题、作决策、办事情。为这一可喜的变化喝彩。（新闻观察员 洛谭）