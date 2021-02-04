汝阳：靶向施治纠“四风” 作风建设趋“深实”

“魏某违规使用公务加油卡进行私车公养，表面上看是占公家便宜，究其根源还是头脑深处的特权思想在作祟，还是‘四风’问题。我们要以此为戒，坚持不懈纠治‘四风’，深入开展‘转作风、提效能、强服务、树形象’活动，持续倡树‘清新简约、务本责实、实干兴洛’的作风导向，全面从严、一严到底，为现代化新汝阳建设凝聚更多正能量。”近日，汝阳县委主要负责人在该县纪委有关会议上对纠治“四风”问题提出严格要求。

“魏某违规使用公务加油卡进行私车公养，表面上看是占公家便宜，究其根源还是头脑深处的特权思想在作祟，还是‘四风’问题。我们要以此为戒，坚持不懈纠治‘四风’，深入开展‘转作风、提效能、强服务、树形象’活动，持续倡树‘清新简约、务本责实、实干兴洛’的作风导向，全面从严、一严到底，为现代化新汝阳建设凝聚更多正能量。”近日，汝阳县委主要负责人在该县纪委有关会议上对纠治“四风”问题提出严格要求。

汝阳县纪委监委聚焦作风建设，以抓铁有痕、踏石留印的劲头向“四风”精准开刀、靶向施治，2020年以来，共查处违反中央八项规定精神问题27起39人，党政纪处分39人，印发典型案例通报6期，通报问题23个，曝光31人，推动了作风建设向纵深发展。

紧盯关键节点 严字当头纠“四风”

紧盯关键节点、关键领域，“严”字当头，力求实效。在元旦、春节、清明节等关键节点，下发廉洁过节通知；制订监督检查方案，成立10个专项检查组，对公车私用、公款吃喝、公款送礼等作风问题明察暗访。今年以来，开展落实中央八项规定精神监督检查19次，重点对酒店、文印店、超市、景区、土特产商行、娱乐场所、机关单位等场所展开检查，共检查210余次、公车310余辆，核查发票1300余张。查处公车私用问题1起1人，对违反中央八项规定精神典型案例进行通报曝光，强化警示震慑效果。

严格追究问责 形成持续震慑

以“零容忍”的态度，对“四风”问题紧盯不放，释放越往后越严格的信号。汝阳县汪某在任某局局长期间，履行主体责任不力，存在违规借用下属企业车辆、公款吃喝等违反中央八项规定精神问题，导致下属4个单位违反中央八项规定精神被查处，汪某受到留党察看处分。该县对党员干部存在的错误既提出严厉批评，又及时将处分决定在单位内部进行以案促改警示教育，起到处理一人警示教育一片的作用；督促领导机关和领导干部发挥好表率作用，拧紧作风建设“螺丝帽”，念好作风建设“紧箍咒”，通过常抓不懈来培养习惯、形成自觉意识，以一个个具体问题的发现和处理，不断积小胜为大胜。

拓展监督渠道 强化日常监督

通过电视、微信公众号、下发通知提醒等方式公布纪委监督电话，发动社会力量进行监督。发挥群众来信来访和网络举报平台的作用，进一步拓宽“四风”问题的举报受理渠道，方便群众随时随地表达诉求、反映问题、实施监督；主动收集媒体、舆论关注的事件，借助媒体发现问题；与巡察、信访等部门相结合，建立完善信息共享和大数据应用机制，掌握相关问题线索；坚持抓常抓长，开展日常监督检查，及时发现群众反映强烈、比较集中的“四风”问题。

深化标本兼治 作风真转实改

持之以恒正风肃纪，强化对党员干部的日常监督、教育和管理，把纠治“四风”往深里抓、实里做，既帮助受处分党员干部找“病根”、开“药方”，又通过警示教育、以案促改，督促广大党员干部汲取教训，确保作风建设一以贯之、常抓常严。该县城管局执法人员潘某在执勤过程中收受群众香烟，县纪委收到举报后，迅速进行查处，给予潘某政务警告处分。全县各级党组织以此案为鉴开展专项以案促改，引导广大党员干部从中汲取教训、举一反三、查摆剖析，知敬畏、存戒惧、守底线的意识进一步增强。（记者 陈小伟 通讯员 赵勤 实习生 姚汉宸）