第八届河南省道德模范候选人推荐及洛阳市道德模范表彰人员公示

为进一步做好第八届河南省道德模范候选人推荐及洛阳市道德模范评选工作，市委宣传部、市文明办、市总工会、团市委、市妇联共同组织开展了第八届河南省道德模范候选人推荐及洛阳市道德模范评选活动。经过基层推荐、审核把关、评审会评选，确定洛阳市道德模范20名、河南省道德模范推荐人选10名。

为进一步做好第八届河南省道德模范候选人推荐及洛阳市道德模范评选工作，市委宣传部、市文明办、市总工会、团市委、市妇联共同组织开展了第八届河南省道德模范候选人推荐及洛阳市道德模范评选活动。经过基层推荐、审核把关、评审会评选，确定洛阳市道德模范20名、河南省道德模范推荐人选10名。 为进一步做好第八届河南省道德模范候选人推荐及洛阳市道德模范评选工作，市委宣传部、市文明办、市总工会、团市委、市妇联共同组织开展了第八届河南省道德模范候选人推荐及洛阳市道德模范评选活动。经过基层推荐、审核把关、评审会评选，确定洛阳市道德模范20名、河南省道德模范推荐人选10名。现予以公示，面向社会接受群众监督。如有异议，可通过信函、电话等方式向市文明办反映。 公示时间：2021年5月1日—5月5日 联系电话：0379-63635169 电子邮箱：sxdd2020@lytv.com.cn 地址：洛龙区政和路16号市委宣传部106室 洛阳市文明办 2021年4月30日 第八届河南省道德模范候选人推荐名单 助人为乐： 洛阳市公安局洛龙分局 潘丹勇 洛阳雷锋车队 娄建党 见义勇为： 伊川县神鹰救援队 梁绪伟 河南致旭建设工程有限公司 付会斌 诚实守信： 汝阳县小店镇赵村 陈武现 洛宁县长水镇西长水村 符少武 敬业奉献： 老城区培智学校 刘文婷 涧西区人民检察院 杨丽霞 孝老爱亲： 洛宁县精神文明建设服务中心 高朝辉 孟津区白鹤镇沟口村 张素荣 下一页 尾页 [1] [2]