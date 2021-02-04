4月28日下午，全市“四水同治”暨河长制工作会召开，深入学习贯彻习近平总书记在全国党史学习教育动员大会、黄河流域生态保护和高质量发展座谈会上的重要讲话精神，对我市2021年“四水同治”暨河长制工作进行总体部署。

4月28日下午，全市“四水同治”暨河长制工作会召开，深入学习贯彻习近平总书记在全国党史学习教育动员大会、黄河流域生态保护和高质量发展座谈会上的重要讲话精神，对我市2021年“四水同治”暨河长制工作进行总体部署。 4月28日下午，全市“四水同治”暨河长制工作会召开，深入学习贯彻习近平总书记在全国党史学习教育动员大会、黄河流域生态保护和高质量发展座谈会上的重要讲话精神，对我市2021年“四水同治”暨河长制工作进行总体部署。 会议指出，近年，我市水利事业得到快速发展，取得了显著成就。但也要清醒认识、高度重视存在的矛盾问题，对标施策、精准发力，切实加以解决。 会议强调，要对照黄河流域生态保护和高质量发展、都市圈建设等要求，持续强化河长制各项机制，层层夯实河长责任，注重常态长效，着力解决问题，推动全市河湖管护水平再上新台阶。要紧紧扭住项目建设这个“牛鼻子”，统筹推进供水保障、生态修复、污染治理、防洪减灾等各项工作，持续提升“四水同治”工作实效。 会上，孟津区、涧西区、新安县、洛龙区、市林业局先后分享开展“四水同治”和河长制工作的经验做法。会议还传达了全省农田水利设施排查整改电视电话会议精神。 副市长王军参加会议。（记者 郭学锋）