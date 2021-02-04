4月28日，共青团洛阳市十三届四次全委(扩大)会议召开，深入学习贯彻习近平总书记关于青年工作的重要思想，认真落实市委决策和团省委部署，安排全市共青团重点工作，动员广大团员青年为洛阳都市圈建设和“十四五”开好局、起好步贡献青春力量。

4月28日，共青团洛阳市十三届四次全委(扩大)会议召开，深入学习贯彻习近平总书记关于青年工作的重要思想，认真落实市委决策和团省委部署，安排全市共青团重点工作，动员广大团员青年为洛阳都市圈建设和“十四五”开好局、起好步贡献青春力量。

会议强调，洛阳都市圈和现代化强市建设，为广大团员青年干事创业、成长进步提供了广阔舞台。各级团组织要加强思想政治引领，广泛开展青少年党史学习教育，大力弘扬社会主义核心价值观，筑牢青少年思想根基。要牢牢把握围绕中心、服务大局的工作主线，把洛阳都市圈建设作为主战场主抓手主平台，在推动高质量发展、助力乡村振兴、生态环境保护、社会治理等领域找准结合点、着力点，奋力建功“十四五”、提升贡献度。要认真落实中长期青年发展规划，结合开展“我为青年办实事”主题活动，更好服务青少年健康成长。要坚持党的领导，坚持党旗所指就是团旗所向，努力开创全市共青团工作新局面，以优异成绩庆祝中国共产党成立100周年。

副市长贺敏出席会议。（记者 白云飞 通讯员 宋夏）