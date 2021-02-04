4月28日至29日，全国政法队伍教育整顿中央第九督导组组长姚增科一行下沉洛阳，督导教育整顿工作情况并召开汇报会。

姚增科下沉洛阳督导调研时强调

聚焦再聚焦 担当再担当

以标志性成效践诺忠诚取信于民

李亚、甘荣坤参加相关活动

4月28日至29日，全国政法队伍教育整顿中央第九督导组组长姚增科一行下沉洛阳，督导教育整顿工作情况并召开汇报会。

省委常委、市委书记、全市政法队伍教育整顿领导小组组长李亚，省委常委、政法委书记甘荣坤等参加相关活动。

姚增科一行先后来到洛阳市涧西区人民检察院、涧西区人民法院等地，认真查看相关工作台账，详细询问教育整顿工作进展情况，与基层干警互动交流，勉励广大干警向康海琛、杨丽霞等身边的先进典型看齐。在汇报会上，李亚代表市委汇报了我市政法队伍教育整顿工作情况，涧西区汇报了该区政法队伍教育整顿工作情况。

姚增科对洛阳市教育整顿取得的阶段性成效给予肯定。他指出，中央第九督导组进驻河南以来，得到各级党委的大力支持配合，督导工作有序有力开展，进展顺利，省委旗帜鲜明，态度坚决，以高度的思想自觉、政治自觉和行动自觉，推动全省教育整顿稳步深入、成效初显。当前已进入查纠整改攻坚阶段，情况复杂，任务艰巨繁重，要进一步推动责任担当再强化，工作重点再聚焦，以标志性成效践诺忠诚，取信于民。

姚增科强调，做好教育整顿第二阶段工作，要在对标对表习近平总书记重要指示精神和中央决策部署，落实省委具体要求上再下功夫：一是提升政治站位，突出纪法协力。充分认识教育整顿是政法战线一场深刻的自我革命，又是全面从严管党治警、“打虎”“拍蝇”的重要举措，政法单位要进一步调动政法干警查纠整改的自觉性、主动性，但查纠整改绝不只是政法系统的事，党委担当主体责任，纪委监委等相关机关和部门要协同配合，在同一战场发挥各自主力军作用，找准职责定位，同心同向发力，确保到位不缺位。

二是加大查处力度，聚焦重大典型案件查办。充分认识查纠整改各环节中，“查”是关键，是立足点和支撑点，是检验政治忠诚、责任担当的硬指标。要坚持“一抓两促”，即突出抓重大典型案件查办这个重点，促自查自纠和促顽瘴痼疾整治取得新突破、新成效；要树立正确导向，不能怕谁查纠力度大、查出严重违纪违法问题案件多就“打谁板子”多、问责追究谁多，切实把思想和行动统一到习近平总书记重要指示精神和中央决策部署上来。

三是抓点带面，强化震慑效应。充分认识政法队伍主流是好的，害群之马虽是极少数，但危害极大，事关政法队伍整体形象，事关执法司法公信力，事关群众切身利益，要坚决清除害群之马，以“点”上之查，推动顽瘴痼疾等“面”上突出问题解决。当前，要加大线索核查力度，尽早突破一批案件、惩治一批害群之马，形成强有力震慑。

四是做到宽严相济，注重导向作用。充分认识政策策略是党的生命，充分发挥宽严相济政策感召力，一手抓依法严惩，一手抓教育挽救，促使更多问题干警打开心结，消除顾虑，放下思想包袱，相信组织，抓住机会，主动说明交代问题。各地党委要强化担当精神，既要依纪依法给足政策，又要及时兑现政策，力求政治效果、法纪效果与社会效果相统一、最大化。

五是敢于善于斗争，补齐能力短板。充分认识教育整顿的政治性、政策性、专业性和科学性，既突出政治忠诚，又注重业务过硬，对一些地方和人员办案能力不足、经验缺乏问题，要强化专业指导，选优配强力量，在查深、查实、查透中，清除害群之马，整治顽瘴痼疾，切实提升群众获得感、幸福感、安全感。

姚增科希望，洛阳作为中原城市群副中心城市，在河南发展大局中举足轻重，应以更高标准、更强担当、更大作为，在全省政法队伍教育整顿中争优创优，走在前列。

李亚对中央督导组的督导指导表示感谢。他说，中央第九督导组来洛下沉督导并召开汇报座谈会，既肯定了洛阳的有关做法，又精准把脉问诊，指出了存在的问题和不足，进一步加深了我们对习近平法治思想、党中央关于政法队伍教育整顿决策部署的深入理解和把握，让我们进一步传导了压力，明确了下一步工作重点，激发了斗争精神、提升了斗争方法，对洛阳高质量开展好政法队伍教育整顿具有重要促进作用。洛阳市委将深入学习贯彻习近平总书记重要指示精神，坚决落实中央、省委部署要求，以中央第九督导组下沉督导为契机，做到担当再强化、重点再聚焦，忠诚再铸牢，在清除害群之马上再发力，在整治顽瘴痼疾上再发力，在警示震慑上再发力，确保洛阳政法队伍教育整顿走在全省前列，为“十四五”开好局起好步营造良好法治环境。

汇报会后，姚增科与洛阳市委、市纪委监委、市委政法委主要负责同志进行了个别谈话。

全国政法队伍教育整顿中央第九督导组河南小组有关负责同志和督导组成员，省委政法委副书记吕明义，省政法队伍教育整顿第三驻点指导组组长黄庚倜和副组长耿景智、倪玮，洛阳市领导赵会生、娄会峰、何伟、王飞、李保国、李保兴、曲海滨、吴志军等分别参加汇报会等相关活动。（《河南日报》记者 周青莎 《洛阳日报》记者 李东慧 白云飞）