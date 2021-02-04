央媒观洛｜美丽乡村伴黄河——河南孟津乡村振兴见闻

河南孟津有“九曲黄河第一古津”之称，小浪底、西霞院水利枢纽工程和国家黄河湿地自然保护区造就了“万里黄河孟津蓝”的独有景观。

《光明日报》4月29日刊发文章《美丽乡村伴黄河——河南孟津乡村振兴见闻》，本网全文转发，内容如下：

河南孟津有“九曲黄河第一古津”之称，小浪底、西霞院水利枢纽工程和国家黄河湿地自然保护区造就了“万里黄河孟津蓝”的独有景观。执着于由清洁村庄向美丽乡村转变，由村庄整治向全域推进转变，由环境提升向功能完善转变，由美丽乡村向美丽经济转变，孟津乡村振兴出彩行动所绘就的乡村美丽画卷正在黄河岸边铺展开来。

“村里村外，不见垃圾；房前屋后，见缝插绿；厕所污水，一并治理；清洁家园，人人出力”，孟津送庄镇党委书记卫世军说，朗朗上口的村容整治总体要求群众都懂，把群众弃之可惜的旧砖变成装点家门口的新模样后，人人出力的积极性才调动起来，雨污分离的管网也顺利对接到户。

“这是红甜菜、黄甜菜、芹菜、生菜。”吕妙霞一边介绍一边摘下这些无土栽培的蔬菜，走出农业体验园时，这些菜在她手中变成了一束花。其实，吕妙霞的最佳称谓应该是水果女王。在北京奋斗了20年后她回到家乡，在朱寨村流转150亩土地开始种植反季节水果。在十里香草莓基地，有500多名当地农民在家门口实现就业，其中90%以上是留守妇女。

孟津已成为洛阳市民的“菜篮子”“米袋子”“果盘子”“肉案子”“奶瓶子”。负责人杨劭春说，通过扎实推进“12510”电商工程，实现了234个行政村电商服务全覆盖，推动牡丹画、草莓等特色产品走向全省全国。

“国家强大真好！中国共产党万岁！”演员含泪演出，游客看得热泪滚滚。这是魏家坡古村落景区精心排演的情景剧《一封家书》，这个真实的故事就发生在魏家坡。卫坡村又名魏家坡，拥有数千年的历史，现存清代民居有16个院落，是豫西地区面积最大、保存最完整的清代古民居群。当年，故事主人公魏四海从这里走出去参军，参加抗美援朝英勇献身，家乡的父亲与妹妹秀兰在党的号召下积极参加支前生产。

“之前的卫坡村，是省级文保单位，也是省级贫困村，四面环沟，一条像样的路都没有，守着金饭碗啃窝窝头。”卫坡村党支部书记魏光占说，为了发展，全村搬到了路对面，随着魏家坡古村落先后获得中国传统村落、河南省乡村振兴示范村、河南省千村整顿万村示范村、省级美丽乡村等荣誉，卫坡村早已脱贫摘帽。

犁、耙、纺花车、织布机，这些农村已经不用的老物件，整齐地摆在城关镇丁村村部依墙搭的棚下面，引得游客驻足观看。与这些老物件一起亮相的还有党报阅报栏里崭新的党报。在孟津每个行政村都有大喇叭和党报阅报栏，群众称为“村村响”，这个比喻很形象，杨劭春说，要达到的效果应当是响又响、响当当，把党的声音及时传达给群众响又响，带领群众实施乡村振兴战略让美丽乡村伴黄河响当当。(光明日报记者 崔志坚)