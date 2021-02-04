洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 百科 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

一场在“讲理村”举行的党史学习教育活动【初心百年 河洛印记】
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.04.30 21:28

　　讲理村，位于洛宁县罗岭乡，始建于明代，以重视德治、靠讲道理解决邻里纠纷闻名；洛阳市市场监管局，职能范围涵盖消费纠纷受理、食品药品安全、企业和个体工商户登记注册等与百姓生活息息相关的多个民生重点领域。

 

　　29日上午，市市场监管局的一场党史学习教育体验式教学活动在讲理村举行。

　　走进讲理村村口，只见花草繁茂、树木葱郁、山清水秀。沿着进村道路一路前行，行至村子中央，古色古香的“讲理堂”出现在大家面前。“这是我们村开展德治工作的重要阵地，乡里乡亲谁家有纠纷，来这里调解。”讲理村党支部书记金相超说，摆事实，讲道理，不少村民气呼呼地走进讲理堂，最后红着脸出来，与对方握手言和。

　　“各说各有理，互相不搭理……耐心做梳理，平心细推理。”刚走进讲理堂，墙上挂着的一块《讲理歌》展板吸引了12315指挥中心相关负责人李二帅的目光。

　　“这些内容对我们日常处理消费者投诉举报，太有借鉴意义了！”李二帅说，市市场监管局投诉举报热线实行“五线合一”后，日常接听的电话量比以前大幅增加，接线人员大多是年轻同志，难免有急躁的时候，需要进一步提升服务态度，《讲理歌》的内容通俗易懂，自己打算在下次业务培训会上和大家分享。“积怨得清理，订出新条理，尤其是这两句，最关键。”李二帅一边念着，一边拿出手机拍了下来。

　　家风促民风，民风促经济，讲理村各项事业的发展离不开德治建设的支撑。听闻此言，该局食品安全总监刘洪涛连连点头。“食品安全重于泰山，倡导食品行业落实公开、透明，溯源、自律的基本要求，坚持“德治”和“法治”并举，实施‘良心工程’，就是确保老百姓‘舌尖上的安全’重要一环，市场监管部门任重而道远。”他说。

[1]  [2]  下一页  尾页
[ 责任编辑：潘亮]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·突然看不清，元凶竟是肿瘤
  • ·下肢动脉闭塞挺常见 您听说过上肢动脉闭塞吗？
  • ·洛阳市第三人民医院：老年人脑鸣多因肝肾不足
    		•
    这片黄河湿地 遇见即感震撼
    这片黄河湿地 遇见即感震撼
    这片黄河湿地 遇见即感震撼
        此前，曾听人言，孟津黄河湿地自然保护区白鹤镇段风光旖旎，不仅有着堪比油画色彩的明艳，还有着仿若泼墨山...
  • ·老房老屋老物件 慢走细品解乡愁
  • ·访山间古寺 寻玄奘足迹
  • ·驱车半小时，一处“国保”两家公园免费看
    		•
    		 
    新闻排行
  • “五一”假期来洛阳吧！一座让你来了...
  • 中国空间站建设有咱“洛阳保障”
  • 5月至8月，洛阳将发放5000万元惠民“...
  • 周公路特色商业步行街明日正式开街【...
  • 《我爱牡丹花》《洛阳娃》……谷建芬...
  • “五一”小长假前后，洛阳开行28趟临客
  • 花香溢满园 等您来“打卡”
  • “走出去”“引进来” 推动洛阳制造业...
  • 加密！洛阳地铁1号线“五一”期间高峰...
  • 全市“五一”假期安全防范工作视频会召开
    		•
    百姓呼声
  • · 偃师区户口能申请洛阳经济适用房吗？
  • · 建议：周山森林公园附近建设过街天桥
    • 精彩图片
    “五一”假期来洛阳吧...
    抓住春天的尾巴 这个...
    洛阳市10条最美乡村旅...
    宜阳县四区村：抢抓农...
    精彩热帖

    创意摄影

    蜻蜓蜕变

    娇艳欲滴

    人像习作
    /宁夏银川五日行
    /绝代只西子 众芳唯牡丹---隋唐植物园
    /【光影瞬间】靓丽模特随拍
     
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 诚聘英才 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605