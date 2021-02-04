一场在“讲理村”举行的党史学习教育活动【初心百年 河洛印记】

讲理村，位于洛宁县罗岭乡，始建于明代，以重视德治、靠讲道理解决邻里纠纷闻名；洛阳市市场监管局，职能范围涵盖消费纠纷受理、食品药品安全、企业和个体工商户登记注册等与百姓生活息息相关的多个民生重点领域。

讲理村，位于洛宁县罗岭乡，始建于明代，以重视德治、靠讲道理解决邻里纠纷闻名；洛阳市市场监管局，职能范围涵盖消费纠纷受理、食品药品安全、企业和个体工商户登记注册等与百姓生活息息相关的多个民生重点领域。

29日上午，市市场监管局的一场党史学习教育体验式教学活动在讲理村举行。

走进讲理村村口，只见花草繁茂、树木葱郁、山清水秀。沿着进村道路一路前行，行至村子中央，古色古香的“讲理堂”出现在大家面前。“这是我们村开展德治工作的重要阵地，乡里乡亲谁家有纠纷，来这里调解。”讲理村党支部书记金相超说，摆事实，讲道理，不少村民气呼呼地走进讲理堂，最后红着脸出来，与对方握手言和。

“各说各有理，互相不搭理……耐心做梳理，平心细推理。”刚走进讲理堂，墙上挂着的一块《讲理歌》展板吸引了12315指挥中心相关负责人李二帅的目光。

“这些内容对我们日常处理消费者投诉举报，太有借鉴意义了！”李二帅说，市市场监管局投诉举报热线实行“五线合一”后，日常接听的电话量比以前大幅增加，接线人员大多是年轻同志，难免有急躁的时候，需要进一步提升服务态度，《讲理歌》的内容通俗易懂，自己打算在下次业务培训会上和大家分享。“积怨得清理，订出新条理，尤其是这两句，最关键。”李二帅一边念着，一边拿出手机拍了下来。

家风促民风，民风促经济，讲理村各项事业的发展离不开德治建设的支撑。听闻此言，该局食品安全总监刘洪涛连连点头。“食品安全重于泰山，倡导食品行业落实公开、透明，溯源、自律的基本要求，坚持“德治”和“法治”并举，实施‘良心工程’，就是确保老百姓‘舌尖上的安全’重要一环，市场监管部门任重而道远。”他说。