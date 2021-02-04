向劳动者致敬！中国体育彩票公益捐助暖人心

春夏之交，风和日暖，扮靓古都洛阳的不只有倾城国色牡丹，还有“城市黄玫瑰”——默默奋战在一线的环卫工人。

春夏之交，风和日暖，扮靓古都洛阳的不只有倾城国色牡丹，还有“城市黄玫瑰”——默默奋战在一线的环卫工人。

“五一”劳动节将至，中国体育彩票向劳动者献礼。今日上午，由洛阳市慈善总会、龙门街道办事处、河南省体育彩票管理中心洛阳分中心主办的“弘扬劳动精神青春奉献祖国”环卫工人捐助活动在洛龙区龙门街道办事处裴村社区举行。

9时刚过，中国体育彩票货车一辆接一辆、缓缓驶入裴村社区。车里，是满当当的爱心捐助物资；车外，是裴村环卫工人淳朴热忱的笑脸。

10时，捐助活动正式开始。马甲、水杯、牛奶、公筷、手提袋……爱心捐助物资一一递到环卫工人代表手里，受赠环卫工人连连道谢：“心头暖洋洋的。”

河南省体育彩票管理中心洛阳分中心主任屈宏海表示，城市的美化与发展离不开环卫工人的辛勤劳动，本次活动通过捐助爱心物资，希望能让环卫工人感受到实实在在的社会关怀，同时呼吁更多爱心企业参与到公益便民事业中来，共同营造崇德向善的良好社会氛围。环卫工人代表则表示，将努力创造更加整洁、优美的城乡人居环境，为洛阳城市文明建设做出更多贡献。

据了解，自1994年全国统一发行以来，中国体育彩票始终践行“公益体彩乐善人生”的品牌理念，积极承担助力公益、助力民生、助力体育的社会责任。除本次环卫工人捐助活动外，中国体育彩票举办的慰问抗战老兵公益活动、“公益体彩快乐操场”活动同样赢得了社会各界的广泛赞誉。接下来，中国体育彩票将继续深耕社会公益事业，逐步扩大捐助群体，将“公益体彩”做到实处，邀市民共同见证其公益足迹、积极传递爱心，让爱与希望延续，让城市更美。(谢钰旸 文/图)