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李亚在督导调研重点项目建设时强调：把重点项目盯得更紧 把场域载体抓得更牢
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.04.30 19:18

　　4月30日，市委书记李亚调研督导重点项目建设工作，强调要把重点项目盯得更紧，把场域载体抓得更牢，加快吸引各类高质量发展要素汇聚，不断厚植洛阳发展新优势。

　　正在建设的大河荟，是洛阳龙门站综合交通枢纽周边区域的重要服务配套项目。李亚首先来到项目建设工地察看项目进度，了解周边配套设施规划建设情况，要求建设单位加快进度，确保今年年底前保质保量竣工；要在抓好主体施工同时，合理优化业态布局，及早谋划商户招商工作，同步做好周边道路完善，积极推进与龙门综合枢纽、新唐街等地下区域贯通，打造高品质、有特色的商贸板块，提升龙门综合枢纽片区整体服务功能。

　　洛阳动车组存车场4月20日已投入运行，一期建成4条存车线，具备8列高铁同时停放功能，大幅提升洛阳龙门站始发终到功能。李亚察看了动车组存车场建设进度，了解二期项目规划等情况。他指出，要着力在发挥作用上下功夫，积极争取更多夜间停车空间，让洛阳拥有更多始发动车组列车。要积极争取早日启动二期建设，同步完善动车检修库等功能，积极规划布局高铁物流基地，更好巩固提升洛阳综合交通枢纽地位、建好场域载体，提升都市圈辐射带动力。

　　洛阳综合保税区已完成保税物流区10万平方米保税仓、查验仓库和内外卡口建设，综合服务楼、围网等已具备验收条件，即将实现封关运营。李亚先后察看海关作业区、卡口等建设情况，听取封关运营前准备工作汇报，对做好下步工作提出要求。他强调，要聚焦市场主体，完善配套服务，抓好精准化招商引资和后续工程建设，确保早日封关运营，真正把综保区打造成为洛阳建设高质量开放高地的场域载体“强磁场”。

　　红色宫灯、唐妞雕塑、三彩墙饰、特色文创……周公路文化街区西临应天门，正在着力打造富含隋唐元素，“一街游千年”的特色文化步行街区。李亚实地察看步行街改造情况，走进商户了解业态提升情况，与街巷群众亲切交流，询问对步行街改造的意见建议。听到大家对市委市政府特色文化街区改造十分拥护，不少商户正在积极主动谋划店内提升等情况后，李亚对广大群众的支持表示感谢，希望大家和党委政府一起努力，打造更加宜居宜业宜游的美丽街区。他叮嘱有关部门要坚持“微改造”理念，完善服务业态，突出洛阳特色，拉长文旅链条，抓好城市有机更新，实现特色步行街建设、背街小巷改造提升综合效益最大化，积极推动洛阳加快实现“旅游城市”向“城市旅游”转型。

　　李亚还察看了位于伊滨区的河南中医药大学洛阳平乐正骨实训基地、河南林业职业学院伊滨校区、华耀城“伊水金街”步行街建设情况。他要求伊滨区要持续提升政务服务水平，不断完善基础设施建设，为市场主体提供更优质高效的营商环境、更多更具吸引力的场域载体，推动伊滨板块进一步聚人气、聚财气。

　　李亚强调，重点项目、场域载体是高质量发展的重要支撑。要坚持双向发力，既要推动在建重点项目及早完工见效，又要抓好营商环境、配套服务等场域载体建设，切实把重点项目盯得更紧，把场域载体抓得更牢，推动各类发展要素加速汇聚，增强高质量发展动力活力，为洛阳都市圈、现代化强市建设提供有力保障。

　　王琰君、魏建平、魏险峰等分别参加相关调研。(洛报融媒记者 李东慧)
[ 责任编辑：潘亮]
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