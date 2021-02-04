走进红色赵保 传承革命精神

4月29日，市城市管理局与洛阳弘义集团组织党员代表赴宜阳县赵保镇开展体验式教学活动。

4月29日，市城市管理局与洛阳弘义集团组织党员代表赴宜阳县赵保镇开展体验式教学活动。

赵保镇革命历史厚重，红色底蕴深厚，是豫西较早的革命根据地之一，被誉为豫西地区的“小延安”“红赵保”。当天，在赵保烈士陵园，80余名党员向烈士纪念碑敬献花篮并三鞠躬，深深表达对革命先烈的崇敬和哀思。在伊洛抗日革命根据地马河会议遗址，大家在党旗下重温入党誓词，现场举办“诵读红色经典，传承革命精神”活动。

“走进‘红赵保’，是为了推动党史学习教育走深走实，活化党史学习教育形式，从党史中汲取力量，以党建工作高质量推动业务工作高质量。”市城市管理局有关负责人表示，这次体验式教学活动，让大家的内心受到了强烈的震撼，灵魂经历了深刻的洗礼。参加活动的党员代表纷纷表示，在今后工作中要牢记历史、不忘初心，听党话、跟党走，传承红色基因、发扬优良传统，为建设现代化洛阳都市圈再立新功。(洛报融媒记者 牛鹏远 通讯员 黄干军 胡惠娟 文/图)