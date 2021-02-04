洛阳疾控发布五一假期提醒

今日，市疾病预防控制中心发布假期提醒：今年“五一”假日期间，疫情并未过去，市民要始终紧绷疫情防控这根弦，重点做好新冠肺炎、手足口病、蜱传播疾病及其他春季流行传染病的预防与防范。

“五一”小长假将至，不少市民准备享受旅行或亲友欢聚的时光。今日，市疾病预防控制中心发布假期提醒：今年“五一”假日期间，疫情并未过去，市民要始终紧绷疫情防控这根弦，重点做好新冠肺炎、手足口病、蜱传播疾病及其他春季流行传染病的预防与防范。

预防新冠肺炎：建议旅行归来自我观察14天

市疾病预防控制中心提醒，目前我国境内新冠肺炎疫情已得到了有效控制，大部分地区为低风险地区，仅云南德宏州瑞丽市存在中高风险地区，而境外很多国家和地区新冠肺炎疫情仍然持续流行，还有一些国家和地区，因放松了相关防控措施，近期疫情已出现大幅反弹。此外，目前全球绝大多数国家和地区的疫苗接种率仍然较低，短期内不会形成免疫屏障。因此，假日期间，境外疫情呈高强度流行态势的可能性大，我国境内面临的疫情输入风险依然较大。应避免前往疫情流行及中高风险地区，特别是避免非必要的跨境旅行。

继续做好自我防护，坚持“防疫三件套”：坚持佩戴口罩、社交距离、个人卫生；牢记“防护五还要”：口罩还要戴、社交距离还要留、咳嗽喷嚏还要遮、双手还要经常洗、窗户还要尽量开。

旅行期间，乘坐飞机、火车、汽车、轮船等交通工具时要遵守秩序和乘务人员管理要求，全程佩戴口罩，做好手卫生，并妥善保存票据以便查询。如旅途过程中出现头痛、乏力、嗅觉味觉减退或丧失、干咳、发热等症状，做好防范感染他人的措施，应立即到就近的医疗机构就诊，并取消或中止旅行。旅行结束后关注自身的健康状况，做好自我观察，一旦出现可疑症状，及时就医并主动告知医生自己的旅行史。