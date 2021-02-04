为赴一场三姐妹“十年之约”，102岁姐姐和91岁妹妹专程来洛【视频】

今天(30日)下午3点半左右，经过一天多的长途跋涉，102岁的乔富月老人从四川乐山来到洛阳，见到了妹妹乔风展。

今天(30日)下午3点半左右，经过一天多的长途跋涉，102岁的乔富月老人从四川乐山来到洛阳，见到了妹妹乔风展。与此同时，91岁的妹妹乔玉凤老人也从新郑赶来。三姐妹一见面，布满皱纹的手紧紧握在了一起……

乔富月老人和乔玉凤老人这次来洛阳，是为了给即将过100岁大寿的乔风展老人庆生。三姐妹上次见面是10年前，乔风展老人90岁寿宴的时候，乔富月老人和乔玉凤老人同样来到洛阳，为她庆生。当时三姐妹约定，10年之后，洛阳再相见。

开车带母亲从四川来洛的付先生说，老人年纪大了，平时很少出门，为了这次见面，从两个多月前开始，家里开了几次碰头会，商量具体细节。考虑到路途较远，老人需要长时间坐车，他专门把原来的私家车卖掉，换了一台空间大、舒适性强的新车。

这次，付先生和妻子、妹妹、外甥一起陪着老人，驱车1000多公里来到洛阳，一路上都很顺利。“我们昨天早上7点多出发了，平时老人的生活很规律，需要定点吃饭、休息、上卫生间等，我们每到一个服务区休息近一个小时，还会拍个视频发到家庭群里，让洛阳的亲人放心。”付先生说。