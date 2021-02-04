5月1日起 88路公交线路进行优化调整

今日，记者从市公交集团获悉，因珙桐街公交首末站已正式启用，市公交集团将从5月1日起对88路公交线路进行优化调整。

今日，记者从市公交集团获悉，因珙桐街公交首末站已正式启用，市公交集团将从5月1日起对88路公交线路进行优化调整。 今日，记者从市公交集团获悉，因珙桐街公交首末站已正式启用，市公交集团将从5月1日起对88路公交线路进行优化调整。 调整后，88路由珙桐街公交首末站发车，不再从滨河北路孙辛辅路口西发车，走河洛路、丰润东路、华夏西路恢复原线。增设辛店西站、辛店站、三元站、徐家营西站、徐家营站，取消滨河北路丰润东路口站。（洛报融媒记者 冯莹雅 文/图 通讯员 赵承 韩菲菲）