“五一”期间 洛阳交警部门严查酒驾醉驾【视频】

今年5月1日是醉驾入刑10周年，适逢“五一”假期，近日，市交警部门开展酒驾醉驾集中整治行动，严查酒驾醉驾违法犯罪行为，维护“五一”假期交通安全形势平稳。

今年5月1日是醉驾入刑10周年，适逢“五一”假期，近日，市交警部门开展酒驾醉驾集中整治行动，严查酒驾醉驾违法犯罪行为，维护“五一”假期交通安全形势平稳。

4月29日21时30分左右，一名男子酒后驾驶一辆小型汽车，在高新区河洛路与丁香路交叉口处被执勤交警查获。民警现场通过呼气式酒精测试仪检测，该男子每100毫升血液中酒精含量达到了130毫克，涉嫌醉酒驾驶。当晚，该男子被警方带回，接受进一步处理。