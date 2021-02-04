想把“牡丹仙子”带回家？安排！

今日，由洛阳万科设计开发的王城公园牡丹仙子系列盲盒，作为“梦回神都牡丹花开动全球”国潮盛典的延伸产品，一经推出就受到了不少外地游客和洛阳市民的一致好评，大家纷纷留言对“牡丹仙子”盲盒手办“表白”。

“从小跟牡丹仙子合照长大，这次一定要带个牡丹仙子回家！”……今日，由洛阳万科设计开发的王城公园牡丹仙子系列盲盒，作为“梦回神都牡丹花开动全球”国潮盛典的延伸产品，一经推出就受到了不少外地游客和洛阳市民的一致好评，大家纷纷留言对“牡丹仙子”盲盒手办“表白”。短短一个半小时，100个“牡丹仙子”系列盲盒预约购买资格就被抢购一空。

“牡丹仙子”系列盲盒手办以王城公园牡丹仙子雕像为参考，外装设计取材于隋唐服饰，又融入“仙子”特征，罗衣广袖，颈戴璎珞，腰系丝绦，披帛飘舞。比起牡丹仙子雕塑的端庄秀丽，表情各异的“牡丹仙子”手办则姿态灵动，显得更为可爱。