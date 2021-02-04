洛龙区一小区内数千蜜蜂树上抱团！专家：这是蜜蜂刚“分家”【视频】

今日，家住洛龙区开元壹号尚境苑小区的郭先生向记者反映：下午3点多，小区一棵树上挂了数千只蜂，非常壮观。

今日，家住洛龙区开元壹号尚境苑小区的郭先生向记者反映：下午3点多，小区一棵树上挂了数千只蜂，非常壮观。这些蜂为什么会聚集在树干上？居民们有没有危险？

郭先生提供的视频显示，他们小区的绿化带中，有一棵树的树干被数千只蜂“包裹”，树干像是被戴上了袖套。

“长这么大，还是第一次见到这种现象，感觉很神奇。”郭先生说，他希望洛报融媒帮忙找专家解答一下出现这种现象的原因。

随后，记者联系到河南科技大学园艺与植物保护学院的贺春玲老师。贺老师说，从视频上看，这些蜂应该是常见的蜜蜂。

“在这个季节出现大量蜜蜂在树上抱团的行为，应该是分蜂现象。”贺老师说，分蜂是指蜜蜂所属的群体中由产卵蜂后带领部分工蜂飞离原群，在新址重新筑巢的过程，分蜂一般发生在春夏开花季。

贺老师提醒，这些蜜蜂虽然“脾气好”，但如果被人拍打、驱赶，很有可能会被“激怒”，主动发起进攻蛰人。人万一被蜂蜇伤，首先应将残留的毒刺拔出，并轻轻挤捏伤口，挤出残留的毒液。如果不知如何处理，应第一时间前往医院救治。（洛报融媒记者 刘嘉仪 图片和视频由郭先生提供）