河南省“四个优秀”名单公布 洛阳多个先进典型榜上有名

近日，河南省文明委发布关于2020年河南省“四个优秀”名单，洛阳多个先进典型榜上有名。
近日，河南省文明委发布关于2020年河南省“四个优秀”名单，洛阳多个先进典型榜上有名。
近日，河南省文明委发布关于2020年河南省“四个优秀”名单，洛阳多个先进典型榜上有名。此次公布了河南省优秀志愿者、优秀志愿服务组织、优秀志愿服务项目、优秀志愿服务社区共计238个先进典型。洛阳入选先进典型如下：
●优秀志愿者
赵万欣 洛阳市老干部督导团常务副团长
梁春花 洛阳市新安县爱心协会负责人
郭晓利 洛阳市阳光社会工作服务中心理事长
孙颂 洛阳博物馆讲解志愿服务队志愿者
●优秀志愿服务组织
伊川县神鹰救援队
洛阳师范学院乐心志愿服务团
●优秀志愿服务项目
洛阳市“书香孟津周末公益故事会”志愿服务项目
孟津县平乐镇妯娌村“七彩”志愿服务项目
洛阳理工学院“家电义务维修”志愿服务项目洛阳师范学院援疆支教志愿服务项目
●优秀志愿服务社区
洛阳市涧西区周山路街道中弘中央广场社区（洛报融媒记者 贾臻 通讯员 张宏波）
互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238 增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064
网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605