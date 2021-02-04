“五一”期间，洛阳纪检监察机关将对中央八项规定精神落实情况进行“拉网式”监督检查

洛报融媒记者30日从洛阳市纪委监委获悉，“五一”期间，纪检监察机关将对中央八项规定精神落实情况进行全面监督检查。

洛报融媒记者30日从洛阳市纪委监委获悉，“五一”期间，纪检监察机关将对中央八项规定精神落实情况进行全面监督检查。

洛阳市纪委监委党风政风监督室有关负责人介绍，市纪委近日通报了五起违反中央八项规定精神典型问题，并联合市委办公室向全市县级干部特别是“一把手”发送了廉洁短信提醒，同时对中央纪委通报的8起典型案例和省纪委通报的8起典型案例要求各县区在媒体上进行转发，起到了一定的警醒作用。

节日期间，洛阳市纪委监委将统筹县区和派驻力量，采取县区交叉互查、推磨检查等形式，紧盯易发多发问题，聚焦违规吃喝、餐饮浪费、公款旅游、公车私用、大操大办婚丧喜庆或借机敛财等问题，看账单、查轨迹、调监控，进行“拉网式”监督检查。洛阳市纪委监委党风政风监督室将组成4个督查组对全市进行分片督查，并对监督检查情况进行再监督再检查。

洛阳市纪委监委上述负责人表示，对监督检查发现的问题线索，依据快速办理的要求，从快从严查处。按照干部管理权限，县处级干部由市纪委监委监督检查室直查快办；乡科级及以下干部由市纪委监委监督检查室领办，各县区纪委监委、市纪委监委派驻(出)机构承办。特别是在监督检查中发现的政法干警违纪问题，将盯紧盯牢严肃处理。对查处的典型问题，将点名道姓公开通报曝光。（洛报融媒记者 李三旺 通讯员 陈聚涛）