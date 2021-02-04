偃师：抢抓撤市设区战略机遇 开启高质量发展新征程

4月26日至4月30日，偃师区第一届人民代表大会第一次会议和政协第一届偃师区委员会第一次会议胜利闭幕。这是偃师撤“市”设“区”后召开的首次盛会。

4月26日至4月30日，偃师区第一届人民代表大会第一次会议和政协第一届偃师区委员会第一次会议胜利闭幕。这是偃师撤“市”设“区”后召开的首次盛会。

会上，偃师区主要负责人对2020年的工作和偃师“十三五”时期取得的主要成就进行了回顾。“十三五”时期，偃师经济社会发展硕果累累，“十三五”规划确定的目标任务基本完成，偃师在洛阳都市圈和全省大局中的地位作用更加凸显。会上审议通过的《偃师区国民经济和社会发展第十四个五年规划和二零三五年远景目标刚要》为偃师未来的发展指明了方向，令人振奋，催人奋进。

会上，来自社会各界的400余名人大代表、政协委员积极建言献策。“两会”期间累计收到人大代表团、人大代表提交的议案、建议、批评和意见共计105件，收到政协委员提案195件，为偃师区高质量发展贡献了代表力量，书写了更多“政协篇章”。

新时代开启新征程，新使命呼唤新作为。站在“十四五”开局之年，偃师区将以此次“两会”的胜利召开为契机，抢抓中部地区崛起、黄河流域生态保护和高质量发展等国家战略带来的政策红利，和洛阳加快建设中原城市群副中心城市、打造洛阳都市圈的发展机遇，全面落实“一极三区”的发展定位，持续做好产业、生态、文化“三篇文章”，打好改革、民生、治理“三张牌”，努力在新时代中原更加出彩的洛阳绚丽篇章中实现偃师更大担当、作出偃师更大贡献，为“十四五”开好局、起好步，以更加优异的成绩迎接建党100周年。(魏延军 刘龙选)④