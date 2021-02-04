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第六届洛阳创业之星大赛正式启动
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.04.30 17:19

　　30日，第十届中国创新创业大赛河南洛阳分赛区暨第六届洛阳创业之星大赛正式启动。

　　洛阳创业之星大赛是一项立足洛阳、辐射中原城市群、面向全国的创新创业赛事活动，同时承担着中国创新创业大赛河南洛阳分赛区的职能，以“服务大众创业、助力万众创新”为宗旨，吸引资本、人才、技术等要素聚集，激发全社会创新创业热情和活力，构建创新创业良好生态环境，为洛阳经济发展增添动力。

　　自2016年以来，大赛已连续成功举办五届，累计吸引了全国2449家企业和团队报名参赛，并累计推荐160家优秀企业参加中国创新创业大赛河南赛区决赛，已成为洛阳打造全省最具活力创新高地的一块“金子招牌”。其间，来自北京、深圳等地和清华大学、南开大学等高校的46支优质创业队伍通过大赛落户洛阳。

　　本届大赛特别增设了第十届中国创新创业大赛河南赛区生物产业专业赛，并将在上海、武汉、西安三地举办分赛区比赛，结合高校及垂直行业资源，探索“揭榜挂帅”举措在前沿技术探索和技术攻关的实现路径，面向全社会行业内外广泛吸引创新型企业和高校创新团队参与，选拔一批掌握重大前沿和先进技术的团队和企业，实现以赛引才、以赛招商。(洛报融媒记者 戚帅华 文/图)
[ 责任编辑：崔利利]
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