好消息，洛龙区“市民艺术夜校”开始报名啦！

为满足市民的精神文化需求，丰富“上班族”的业余生活，洛龙区在区文化体育中心开设“市民艺术夜校”。

洛阳洛龙区“市民艺术夜校”开始报名啦！

为满足市民的精神文化需求，丰富“上班族”的业余生活，洛龙区在区文化体育中心开设“市民艺术夜校”。

周一至周五的19：00至20:30，我市文艺领域的一些名师将在夜校授课，课程涵盖美术、音乐、舞蹈、传统文化、生活时尚、体育等6大类共30余门课程。

5月1日起，首期艺术夜校的各类课程将陆续开班，共设560个学位，只要您的年龄在18岁至60岁之间，身体健康，可关注“精彩洛龙”微信公众号进行报名。名额有限，报满为止。