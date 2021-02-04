金晃：花色金黄 美不胜收

在王城公园正门西侧的牡丹观赏区，有一种金黄色的牡丹格外耀眼，它的名字叫金晃。近日，不少游客慕名前去一睹它的芳容。

在王城公园正门西侧的牡丹观赏区，有一种金黄色的牡丹格外耀眼，它的名字叫金晃。近日，不少游客慕名前去一睹它的芳容。

记者看到，有的金晃已经绽放娇容，有的犹抱琵琶半遮面，有的则刚刚含苞待放。它的花头下垂，叶里藏花，金灿灿的颜色美不胜收。

“快看，这花骨朵多像个鸡蛋黄呀！”“还真是，颜色太好看啦！”几名来自山西的游客举起手机，从不同角度对着金晃拍照。

王城公园园林技术员陈璐璐介绍，金晃引自法国，它是利用分布于滇藏地区的野生大花黄牡丹做亲本，与中原牡丹杂交培育而成的。其植株矮小，适应性强，花朵属于蔷薇台阁型，花瓣层次比较多。

金晃，有“金晃晃”之意，其花色为金黄色，比海黄和姚黄的颜色更黄一些。它的花期在牡丹中属于特晚开品种，一般在每年五一前后开花，今年气温偏高，花开得略早。

如果您想欣赏着金晃晃的美丽，不妨到王城公园看一看。在这里，您还能看到金阁、岛锦、白妙、香玉等晚开品种。(洛报融媒记者 仝景菁 通讯员 张晶晶 文/图)