金晃：花色金黄 美不胜收

在王城公园正门西侧的牡丹观赏区，有一种金黄色的牡丹格外耀眼，它的名字叫金晃。近日，不少游客慕名前去一睹它的芳容。
在王城公园正门西侧的牡丹观赏区，有一种金黄色的牡丹格外耀眼，它的名字叫金晃。近日，不少游客慕名前去一睹它的芳容。
在王城公园正门西侧的牡丹观赏区，有一种金黄色的牡丹格外耀眼，它的名字叫金晃。近日，不少游客慕名前去一睹它的芳容。
记者看到，有的金晃已经绽放娇容，有的犹抱琵琶半遮面，有的则刚刚含苞待放。它的花头下垂，叶里藏花，金灿灿的颜色美不胜收。
“快看，这花骨朵多像个鸡蛋黄呀！”“还真是，颜色太好看啦！”几名来自山西的游客举起手机，从不同角度对着金晃拍照。
王城公园园林技术员陈璐璐介绍，金晃引自法国，它是利用分布于滇藏地区的野生大花黄牡丹做亲本，与中原牡丹杂交培育而成的。其植株矮小，适应性强，花朵属于蔷薇台阁型，花瓣层次比较多。
金晃，有“金晃晃”之意，其花色为金黄色，比海黄和姚黄的颜色更黄一些。它的花期在牡丹中属于特晚开品种，一般在每年五一前后开花，今年气温偏高，花开得略早。
如果您想欣赏着金晃晃的美丽，不妨到王城公园看一看。在这里，您还能看到金阁、岛锦、白妙、香玉等晚开品种。(洛报融媒记者 仝景菁 通讯员 张晶晶 文/图)
互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238 增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064
网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605