加密！洛阳地铁1号线“五一”期间高峰期间隔缩短至6分钟

洛报融媒记者从洛阳市轨道交通集团获悉，“五一”假期的5天，洛阳地铁1号线运行时间将调整，高峰期列车间隔时间缩短至6分钟一趟。

洛报融媒记者从洛阳市轨道交通集团获悉，“五一”假期的5天，洛阳地铁1号线运行时间将调整，高峰期列车间隔时间缩短至6分钟一趟。

5月1日至5日的“五一”假期期间，将分3个运行时段进行优化。其中，9时至13时行车间隔为7分钟，13时至21时30分的行车间隔为6分钟，其余时段(6时至9时、21时30分至22时30分)行车间隔为9分钟。

同时，根据市民群众意见建议，更好推动古都夜八点和服务市民群众，洛阳地铁1号线牡丹文化节后运营组织也同时进行了优化调整，夜间运营时间将延长。

自5月11日起，洛阳1号线运营时间由6时30分至21时30分调整为6时30分至22时30分，与牡丹文化节期间的时间保持一致。