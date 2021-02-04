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“五一”假期，洛阳老城红色精品线路邀你打卡
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.04.30 14:21

　　百年征程忆初心，红色旅游正当时。为庆祝中国共产党成立100周年，进一步开展好红色旅游，讲好红色故事，为游客提供更加优质的产品和服务，老城区在“五一”期间推出红色旅游精品线路——原来老城“辣么红”，邀您打卡红色基地，聆听红色故事，追寻先辈足迹，感怀时代变迁，切身体验党的奋斗历程。

　　红色经典游——原来老城“辣么红”推荐线路：

　　洛八办→→贴廓巷红色文化步行街→→赵春娥纪念室→→洛阳新闻博物馆→→瞻仰烈士陵园

　　第一站：参观洛八办，追寻红色记忆

　　简介：八路军驻洛办事处纪念馆，简称洛八办纪念馆，是为纪念八路军驻洛阳办事处而以其旧址为依托成立的一座革命纪念馆。目前是国家二级博物馆，全国重点文物保护单位，先后被命名为全国红色旅游经典景区，全国爱国主义教育示范基地、河南省廉政教育基地、河南省党史教育基地等，是开展党史教育、革命传统教育、爱国主义教育，传承红色基因的重要场所。

　　【开放时间】9:00—17:00，周二到周日开放，周一闭馆(国家法定节假日除外)

　　【服务项目】讲解服务，语音导览机租赁

　　【参与方式】刷居民身份证免费参观

　　【地址】洛阳市老城区南关街道九都东路222号

　　【服务电话】63952409

　　【公交线路】市内乘7、16、17、23、57、74、206路至洛八办站(九都东路凤化街口东)下车即到

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[ 责任编辑：赵彤彤]
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