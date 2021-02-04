周公路特色商业步行街明日正式开街【视频】

4月30日，洛报融媒记者从洛阳文保集团获悉，经提升改造后的周公路特色商业步行街将在5月1日正式开街。
4月30日，洛报融媒记者从洛阳文保集团获悉，经提升改造后的周公路特色商业步行街将在5月1日正式开街。
4月30日，洛报融媒记者从洛阳文保集团获悉，经提升改造后的周公路特色商业步行街将在5月1日正式开街。
周公路特色商业步行街全长约400米，西起定鼎南路，东至黄梅路，步行街紧邻应天门遗址博物馆。记者在现场看到，周公路特色商业步行街以隋唐风格为主，街上灯笼高挂，沿街设有各类小品景观。街区内设有各种商业摊位，包含洛阳文化特色产品、网红小吃，便捷餐饮、市集美食、互动商业等。目前，工作人员正在进行最后的清扫工作，为明日正式开街做准备。
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