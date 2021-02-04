源耕“牵手”邮政 共建洛阳农产品区域公用品牌

今天上午，“洛阳源耕”与“中国邮政”签署战略合作协议，共同推动洛阳农产品区域公用品牌建设，助力全面推进乡村振兴。

今天上午，“洛阳源耕”与“中国邮政”签署战略合作协议，共同推动洛阳农产品区域公用品牌建设，助力全面推进乡村振兴。

“洛阳源耕”是洛阳市委、市政府重点打造的全品类、全产业链市级农产品区域公用品牌，旨在通过独立打造优质生产基地、关联农业龙头企业等方式，整合洛阳优质农产品资源，提升洛阳农业品牌影响力。中国邮政洛阳分公司致力于服务乡村振兴，构筑了金融扶农、电商助农、寄递帮农的服务“三农”“生态圈”。根据合作协议，双方将发挥各自资源平台优势，在搭建一站式农产品销售平台、构建金融服务体系和物流网络、打造农产品生产基地等方面开展深入合作，助力“洛阳源耕”品牌化、标准化、精细化、规模化发展。

其中，在金融合作方面，洛阳邮政将为“洛阳源耕”及产业链农业企业提供一揽子金融服务，着力破解“融资难”问题；在生产销售渠道方面，合作共建高品质农产品基地，并利用全国邮政系统网点以及邮乐网、邮掌柜等网络平台，拓展农产品销售网络；在物流合作方面，充分整合双方线上线下渠道，完善覆盖农产品整合、生产、运输、销售和售后的综合物流服务体系，降低整体物流成本，提高运营效率。（洛报融媒记者 白云飞 文/图 通讯员 张鹏斐）