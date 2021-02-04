市检察院召开教育整顿顽瘴痼疾专项整治征求意见座谈会

为持续推进检察队伍教育整顿深入开展，扎实做好顽瘴痼疾整治工作，4月27日上午，市检察院召开检察队伍教育整顿顽瘴痼疾专项整治征求意见座谈会，邀请市人大代表、市政协委员、人民监督员、特约监督员和群众代表参加座谈会。

为持续推进检察队伍教育整顿深入开展，扎实做好顽瘴痼疾整治工作，4月27日上午，市检察院召开检察队伍教育整顿顽瘴痼疾专项整治征求意见座谈会，邀请市人大代表、市政协委员、人民监督员、特约监督员和群众代表参加座谈会。 为持续推进检察队伍教育整顿深入开展，扎实做好顽瘴痼疾整治工作，4月27日上午，市检察院召开检察队伍教育整顿顽瘴痼疾专项整治征求意见座谈会，邀请市人大代表、市政协委员、人民监督员、特约监督员和群众代表参加座谈会。市院党组成员、政治部主任郑卫国主持会议，市院党组成员、副检察长蔡三军参加会议并讲话。河南省政法队伍教育整顿第三驻点指导组检察院专班成员到会指导。市院教育整顿办公室小组成员参加会议。 会上，郑卫国介绍了市院顽瘴痼疾整治工作和六个专项活动开展情况，悉心听取社会各界对各项检察工作的意见和建议。 参会代表对市院开展顽瘴痼疾整治工作给予充分肯定，并就进一步加强民事行政监督、未成年人保护、公益讼诉和检察宣传等工作提出意见建议。 市院党组成员、副检察长蔡三军就持续抓好顽瘴痼疾整治、切实推动各项问题整改落实提出明确要求：一要抓好意见建议梳理，建立问题整改台账。各相关部门要对号入座，认真研究整改措施，实现目标化管理，逐条逐项抓好落实。二要抓好问题整改督促督办。工作专班要把意见建议进行细化分解，明确责任部门、责任人、完成时限，确保各项工作任务落地落实。三要抓好整改情况反馈。要坚持开门纳谏，自觉接受代表委员及社会各界监督，及时将整改落实情况公开，着力提升教育整顿工作实效性。四要扎实开展“全体干警大走访，我为群众办实事”活动。认真办好爱民实践服务承诺“十件实事”，加大检察宣传力度，提升检察公信力和群众执法满意度，为洛阳经济社会的发展提供有力的司法保障。（通讯员/刘晗）