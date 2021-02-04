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洛阳师范学院校园巡回法庭正式揭牌成立
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻 > 洛阳中院  来源: 2021.04.30 10:35

　　4月28日，洛阳师范学院校园法庭成立暨揭牌仪式圆满举行，洛阳师范学院校长梁留科，洛阳中院党组成员、副院长倪西良，洛龙区法院党组书记、院长张艳红参加仪式，法院及学院相关负责人参加仪式。

　　成立校园法庭是洛阳法院和高等院校协同育人模式的一个创新，洛阳师范学院将全力支持校园法庭的各项建设，全力配合校园法庭审判工作的开展，努力把校园法庭打造成独具特色的卓越法治人才培养和开展普法教育的示范平台。

　　开展与高校的交流合作，是贯彻落实习近平法治思想的有益实践和具体措施，是“法”“校”双方实现优势互补、资源共享、合作共赢的战略选择。洛阳法院将以成立校园法庭为契机，丰富院校互动内容和形式，也希望广大师生对洛阳法院的工作多提意见和建议，进一步完善校园法庭各项制度，搭建更多更好的“法”“校”交流合作平台，推动院校交流合作向纵深发展，为推动法治工作建设形成合力、贡献力量。

　　洛阳师范学院校园法庭揭牌成立后，就立即投入使用：洛龙区法院公开开庭审理了一起帮助信息网络犯罪活动案件，160余名师生参与旁听庭审，为在校师生上了一堂别开生面的法治教育课。

　　庭审现场，经过法庭调查、法庭辩论、最后陈述等环节，法庭当庭作出宣判，以帮助信息网络犯罪活动罪判处被告人有期徒刑八个月，并处罚金人民币三千元。以生动的案例给现场大学生们上了一场法治公开课，让大学生体验刑事庭审的公正、严谨与细致。

　　庭审结束后，承办法官结合案情，讲解相关罪名的构成要件及刑事责任规定，并现场答疑。通过以案释法参与式、体验式、互动式的教育，有效提升了大学生法治意识、诚信意识和自我保护意识。（通讯员/王雨潇）
[ 责任编辑：卢佳芳]
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