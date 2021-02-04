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洛阳市10条最美乡村旅游路情况简介
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网-洛阳日报 2021.04.30 10:00

　　洛龙、偃师

　　伊洛合流——华夏文明探源之旅

　　行程路线：开元大道伊河大桥桥西堤顶路→伊河李楼湿地乐道→伊河堤顶北路(夏庄乡村驿站)→田西路→岳洛路→夏都大道→洛河堤顶南线(二里头夏都遗址博物馆)→伊洛合流

　　全长22公里，道路两侧风景宜人，北侧是伊河李楼湿地，南侧是伊河及河滨公园。其中，二南段的环湖步道、夏庄段的临水平台、穆庄段的候鸟乐园和荷花湖更是令人心驰神往、流连忘返的打卡地。夏庄乡村驿站首秀于洛阳，设施完备、功能齐全，是都市人体验乡村生活、畅享风景的理想乐园。向东进入偃师区境，体验最美自驾，由伊河南堤经田西路上岳洛路，华夏文明之源——二里头夏都遗址博物馆近在咫尺，会让您的自信和豪迈油然而生！河堤南线犹如一条金色丝带，吕不韦的策政之慧和杜甫的千年吟诵，谛听于商城之间，彰显着偃师厚重的今时过往！

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[ 责任编辑：崔利利]
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