洛阳市10条最美乡村旅游路情况简介。

洛龙、偃师

伊洛合流——华夏文明探源之旅

行程路线：开元大道伊河大桥桥西堤顶路→伊河李楼湿地乐道→伊河堤顶北路(夏庄乡村驿站)→田西路→岳洛路→夏都大道→洛河堤顶南线(二里头夏都遗址博物馆)→伊洛合流

全长22公里，道路两侧风景宜人，北侧是伊河李楼湿地，南侧是伊河及河滨公园。其中，二南段的环湖步道、夏庄段的临水平台、穆庄段的候鸟乐园和荷花湖更是令人心驰神往、流连忘返的打卡地。夏庄乡村驿站首秀于洛阳，设施完备、功能齐全，是都市人体验乡村生活、畅享风景的理想乐园。向东进入偃师区境，体验最美自驾，由伊河南堤经田西路上岳洛路，华夏文明之源——二里头夏都遗址博物馆近在咫尺，会让您的自信和豪迈油然而生！河堤南线犹如一条金色丝带，吕不韦的策政之慧和杜甫的千年吟诵，谛听于商城之间，彰显着偃师厚重的今时过往！