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60后豫剧名家+00后rap歌手，这个当“红”跨界组合你pick吗？
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 资讯速递  来源: 河南广电新闻中心 2021.04.30 09:28
　

　《青春心向党》系列微视频第一集

　　MV《旗帜》

　　作词：申澳 马向远

　　作曲编曲：李昱霖

　　录音混音：李昱霖 刘昌赫

　　豫剧名家 李树建：

　　在学校咱都读过史书名篇

　　我党的光荣史整整一百年

　　年轻的心啊 怀着理想

　　追梦的赤子 奔赴在路上

　　是追梦者 也是圆梦人

　　不怠时光 也不负期望

　　郑州大学学生 申澳：

　　第一次把红领巾系在胸前

　　温暖着我的童年

　　刻骨铭心的画面重现

　　当年的孩子们现在都已经长大了

　　如今的我们是有着担当的新时代的青年

　　胸前徽章上是镰刀和锤头的图案

　　能够把青春奉献给这片土地人生便无憾

　　心中怀着赤诚充满了前进的力量

　　有坚定的立场

　　不退让亦不畏惧磨难

　　豫剧名家 李树建：

　　岁月峥嵘 青年更当意气风发

　　燎原的星星之火 又何惧风沙

　　铮铮铁骨 做敢为人先的后浪

　　目光所向 是党的旗帜在飘扬

　　年轻的心啊 怀着理想

　　追梦的赤子 奔赴在路上

　　是追梦者 也是圆梦人

　　不怠时光 不负期望

　　河南农业大学学生 马向远：

　　在沉默中灭亡 或是在沉默中爆发

　　昨天的一切 在我身上留下伤疤

　　曾经的孩子步履蹒跚 如今已经长大

　　没忘记初心 为了什么才去出发

　　坚定信仰有理想 青春它不能荒废

　　肩负使命有立场 坚守着职责岗位

　　星星之火到燎原到火炬 传到我们手中

　　奋斗在平凡的角落 平凡但又并不普通

　　青年的楷模榜样 他们都在我身边

　　奔赴在疫情一线 为国家驻守边疆

　　功崇惟志有信念

　　业广惟勤做历练

　　旗帜始终在心中飘扬

　　年轻的心啊 怀着理想

　　追梦的赤子 奔赴在路上

　　是追梦者 也是圆梦人

　　不怠时光 不负期望

　　总监制： 顾海红 王艺

　　监 制： 许明道 梁德宝

　　策 划： 韩冰 梁德宝 张丽娟

　　统 筹： 孙冬青 王红晓 焦芳明

　　编 导： 潘超华 曹 源 吴思园 吴 严

　　音乐总监：李昱霖

　　特邀演出：李树建

　　联合出品

　　共青团河南省委

　　河南省青年联合会

　　河南广播电视台电视新闻中心

　　特别鸣谢（排名不分前后）

　　郑州大学校团委

　　河南大学校团委

　　河南农业大学校团委

　　华北水利水电大学校团委

　　河南财经政法大学校团委

　　河南工业大学校团委

　　河南理工大学校团委

　　河南师范大学校团委

　　郑州航空工业管理学院校团委

　　黄河科技学院校团委
[ 责任编辑：马佳佳]
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