伊川县公安局刑警朱帅国：用赤胆忠心诠释从警初心

从警8年来，他参与侦破100余起重特大刑事案件，他就是伊川县公安局刑事侦查大队二中队副中队长朱帅国。

从警8年来，他参与侦破100余起重特大刑事案件，他就是伊川县公安局刑事侦查大队二中队副中队长朱帅国。

“他业务能力强，身上有一股子韧劲儿，是棵干刑警的好苗子。”伊川县公安局刑事侦查大队副大队长王红彪这样评价朱帅国。

“因为热爱，所以执着”

2013年，“90后”朱帅国从河南警察学院毕业后，如愿走上了刑警岗位——伊川县公安局刑事侦查大队一中队。

近日，当记者在伊川县公安局见到朱帅国时，他正在忙着侦办案件。手机铃声接二连三响起，他很是抱歉地说：“案件棘手，全局上下已经连轴转了好几天。”

入警营，当刑警，是朱帅国的梦想。谈起职业初心，他这样说：“因为热爱，所以执着。”

入职后，朱帅国每天刻苦钻研业务，不断翻阅各种案件卷宗，总结归纳各类案件特点，向资深民警虚心求教，努力提升业务能力。不管是主办案件还是经办案件，他始终认真对待，一丝不苟。

2013年，朱帅国接到了职业生涯中的第一个案件——一起盗窃案。在那些日子里，寻找线索、审讯办案、通宵达旦，对他来说是家常便饭。凭借这股韧劲，朱帅国迎来了职业生涯中的“开门红”。之后，他高质量地办理了一大批刑事案件，成为大家公认的办案能手。