全市“五一”假期安全防范工作视频会召开

昨日，在收听收看全国、全省“五一”假期安全防范工作会议后，我市接着召开全市“五一”假期安全防范工作视频会，贯彻落实市委常委会会议对安全生产工作和“五一”假期重点工作的部署要求，对做好相关工作再安排、再部署、再推进。

昨日，在收听收看全国、全省“五一”假期安全防范工作会议后，我市接着召开全市“五一”假期安全防范工作视频会，贯彻落实市委常委会会议对安全生产工作和“五一”假期重点工作的部署要求，对做好相关工作再安排、再部署、再推进。

市委常委、常务副市长王琰君出席会议并讲话。他强调，“五一”假期安全生产涉及面广，形势严峻。各级各部门要警钟长鸣，清醒忧患，树牢人民至上、生命至上、安全第一理念，统筹好发展和安全，切实守好安全生产底线。要坚持过节不忘安全，始终把安全生产放在心上、扛在肩上、抓在手上，主要负责同志带班值班、分管领导靠前指挥，应急管理和各行业主管部门硬起手腕，各生产经营单位履行好主体责任，各督导组做到督导有方、督导有力，齐抓共管确保安全。要紧盯重点、细化举措，聚焦文化旅游、交通运输、建筑施工、危化行业、煤矿和非煤矿山、防汛、消防等重点领域，将从严监管贯穿始终，全力做好隐患排查整改，确保各项防范措施落到实处。要层层压实责任，认真落实“党政同责、一岗双责”“三管三必须”要求，对履职尽责不到位的较真碰硬、从严追责问责，确保全市安全生产形势总体平稳。

省安委会第三督导指导组组长、省住建厅副厅长李新怀参加会议，对做好有关工作提出要求。（记者 李东慧）