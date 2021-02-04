花香溢满园 等您来“打卡”

29日，洛阳田山首届牡丹芍药切花花艺节在洛龙区香溢南山牡丹文化生态产业园开幕。 29日，洛阳田山首届牡丹芍药切花花艺节在洛龙区香溢南山牡丹文化生态产业园开幕。活动将持续至5月8日。该产业园位于洛龙区学府街道田山村，是由该街道打造的乡村振兴产业项目，由牡丹芍药原种区、芍药切花生产区、芍药切花体验区、精品牡丹观赏区和牡丹文化休闲区组成。目前，一期已种植牡丹100余个品种12万株、种植芍药50余个品种30余万株。其中，18个品种20万株芍药是从荷兰引进的新品种。该产业园免费向游客开放，市区再添一处休闲“打卡地”。(记者 李卫超 通讯员 张俊望 赵蕾 摄)