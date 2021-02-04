花香溢满园 等您来“打卡”

29日，洛阳田山首届牡丹芍药切花花艺节在洛龙区香溢南山牡丹文化生态产业园开幕。
29日，洛阳田山首届牡丹芍药切花花艺节在洛龙区香溢南山牡丹文化生态产业园开幕。
29日，洛阳田山首届牡丹芍药切花花艺节在洛龙区香溢南山牡丹文化生态产业园开幕。活动将持续至5月8日。该产业园位于洛龙区学府街道田山村，是由该街道打造的乡村振兴产业项目，由牡丹芍药原种区、芍药切花生产区、芍药切花体验区、精品牡丹观赏区和牡丹文化休闲区组成。目前，一期已种植牡丹100余个品种12万株、种植芍药50余个品种30余万株。其中，18个品种20万株芍药是从荷兰引进的新品种。该产业园免费向游客开放，市区再添一处休闲“打卡地”。(记者 李卫超 通讯员 张俊望 赵蕾 摄)
互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238 增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064
网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605