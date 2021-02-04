昨日，大晴天。新安县石寺镇高庄村外，一片烟田里的地膜被阳光照得直发光。远处，戴草帽的村民裴登文正在操作盖膜机。机器动静大，他不得不扯着嗓子提醒旁边的工人：“操作机器时都小心点儿，不敢着急。”

昨日，大晴天。新安县石寺镇高庄村外，一片烟田里的地膜被阳光照得直发光。远处，戴草帽的村民裴登文正在操作盖膜机。机器动静大，他不得不扯着嗓子提醒旁边的工人：“操作机器时都小心点儿，不敢着急。”

“这片烟田有4亩多，只需要一台盖膜机，最多俩小时就能盖完地膜。”裴登文走到地边时擦了一把汗，乐呵呵地跟记者打招呼。

裴登文今年62岁，面色黝黑、个子不高，说话条理清晰。他在当地可是个能人，短短几年就从一个门外汉变成了职业烟农。

“现在手里有多少烟田？”记者问。

“今年不算多，170多亩。”裴登文谦虚地摆摆手。

“那得雇不少人吧？”记者追问。

“那肯定，现在地里就有20多个人。”裴登文说，烟叶育苗期快结束了，得赶紧把地拾掇好，把地膜盖上，时令不等人。

裴登文心眼儿活，2012年从煤矿辞职回乡后，就看中了烟叶产业。当时，他与本村一个朋友一拍即合，转天就跑到附近的种烟大村“考察学习”。心里有底儿后，裴登文和朋友干劲儿就上来了，他们抓紧时间去找村里了解政策，和烟草公司签订合同，又找了好几户村民，租来200多亩地。

裴登文和朋友的“生意”很快开张，整地、栽苗、管理……掐着时间往前赶，第二年他们就当上了“老板”。