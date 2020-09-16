《我爱牡丹花》《洛阳娃》……谷建芬老师专门为洛阳作曲的歌来了！

“我爱牡丹花，来自百姓家，经过风吹和雨打，光彩耀中华……”“我是洛阳娃，黄河边安家，最早的妈妈叫女娲，鬓角一枝花……”这两首分别叫《我爱牡丹花》和《洛阳娃》的歌，歌词朗朗上口，旋律优美。

谷建芬在录音棚一待就是四五个小时 （图由谷婴提供）

“我爱牡丹花，来自百姓家，经过风吹和雨打，光彩耀中华……”“我是洛阳娃，黄河边安家，最早的妈妈叫女娲，鬓角一枝花……”这两首分别叫《我爱牡丹花》和《洛阳娃》的歌，歌词朗朗上口，旋律优美。

这两首歌的曲作者是当代著名作曲家谷建芬，词作者是我市知名词作家柳江虹，其中一首是为成年人而写，一首是送给洛阳的孩子们的，个中渊源还要从去年说起。

去年来洛时她说要为洛阳写两首歌

去年，央视中秋晚会在洛阳举行，不少嘉宾和明星来到洛阳，其中就有著名作曲家谷建芬。谷建芬老师在现场弹奏了一曲《今天是你的生日》，与杨坤的演唱一起点燃了全场。

离开洛阳之前，谷建芬饱含深情地说：“洛阳的父老乡亲，感谢你们给了我很多支持和灵感。我一定要把洛阳的两首歌写好，表示对大家的感谢。”她还说，这两首歌，一首写给孩子们，一首写给成年人。

“这是我母亲今年写的两首歌。”昨日，谷建芬的女儿谷婴告诉记者，《我爱牡丹花》《洛阳娃》是母亲今年1月初写的歌。她记得很清楚，元旦假期，母亲在家一边弹着钢琴，一边哼唱着，旋律从心里流出，整整3天，母亲没有出门，创作出了这两首歌。

进棚录制精益求精 “洛阳”二字发音贴近本地方言

尽管曲子已经写好，可制作出来并不那么容易。编曲、进棚录音、后期制作等，每道工序都决定着歌曲呈现出来的质量。

谷婴说，母亲已经86岁高龄，可她为了录这两首歌，在录音棚一待就是四五个小时，一个音不对就重来，把参加录制的人都感动了。

这两首歌的编曲是中国编曲大师张宏光，作为合作多年的老搭档，张宏光对谷建芬说，等到录唱环节她再来就可以，但谷建芬在刚开始乐队录制的时候就进了录音棚，且一个音轨一个音轨地录制，感觉哪里不合适就在现场改，直到最后达到满意的程度才结束。

听着这两首歌曲现场录制的版本，记者发现，《我爱牡丹花》的一句歌词“洛阳城里万花飞，国色天香人人夸”中“洛阳”两个字的发音非常贴近洛阳话的发音。谷婴为记者解开了这个疑问，原来去年谷建芬在接受采访时曾说“这是为洛阳写的歌，就要找到洛阳的发音”，为了唱出方言的感觉，谷建芬在录音棚里反复听、反复唱，才有了这个最终版本。

用朗朗上口的短句提炼出牡丹精髓

“谷老师的旋律感非常好，这次能和谷老师合作，我很高兴，也很荣幸。”昨日，柳江虹说，他为洛阳写过不少歌词，但是第一次与谷建芬老师合作。

柳江虹说，作为土生土长的洛阳人，他对洛阳有着深厚的感情。从1996年开始创作音乐文学作品以来，他先后创作过多首跟牡丹有关的歌曲，如《牡丹颂》《牡丹花开》《我和牡丹照张相》等。

去年，柳江虹接到为洛阳写歌的任务后，为了更好地宣传洛阳，便于更多人传唱牡丹歌曲，他用朗朗上口的短句提炼出牡丹的精髓，“创作时几乎一气呵成”。

“牡丹作为抒情主角，我从它‘来自百姓家’写起。后来它赢得帝王将相的喜爱，我写下了‘出入帝王家’这句词。”柳江虹说，随着唐代牡丹风尚的流行，南方人明知牡丹难养仍要执着于它，终使牡丹在南方栽植成功，歌词“山水江南留倩影，黄河两岸飞彩霞”就表达了牡丹之美的内涵。

柳江虹说，在创作《我爱牡丹花》的同时，他还创作出《牡丹对你说》《东方娃》两首歌词。《我爱牡丹花》和《东方娃》被选中，后来谷建芬老师认为把《东方娃》改成《洛阳娃》更贴切，于是就有了现在的《洛阳娃》。

以少年儿童视角融合洛阳厚重历史文化

“我是洛阳娃，黄河边安家，最早的妈妈叫女娲，鬓角一枝花。五彩石补天，光焰照万家，撒下种子藏沃土，开出牡丹花……”这是柳江虹创作的《洛阳娃》开篇，歌词精练，具有神话故事色彩。

柳江虹介绍，他曾经参与整理大量民间文学，对洛阳传说故事有一些积累。创作《洛阳娃》时，他以少年儿童的视角，把洛阳元素、神话故事和个人情感融入歌词，将洛阳厚重的历史文化变成朗朗上口的短句，让孩子们从中汲取营养，更好地入口、入耳、入心。

“我是洛阳娃，黄土里长大，最早的中国二里头，名字叫作夏……”说到这儿，柳江虹哼唱起来。

他说，《我爱牡丹花》和《洛阳娃》经过谷建芬老师谱曲，旋律感强，富有激情和活力，越听越有味道，适合不同年龄段的人演唱。希望这两首歌被广泛传唱，更好地宣传洛阳和洛阳牡丹。(记者 李砺瑾 仝景菁)