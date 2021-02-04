“走出去”“引进来” 推动洛阳制造业转型升级

近日，由市开放办组织的“开放引领一线行”活动走进市工信局，感受我市制造业对外合作的新机遇、新成就。

凯盛信息显示材料公司生产线完成安装调试

近日，由市开放办组织的“开放引领一线行”活动走进市工信局，感受我市制造业对外合作的新机遇、新成就。

“引进来”促进洛阳制造业转型升级

28日，在位于伊滨区的凯盛信息显示材料(洛阳)有限公司的生产线上，一块块超薄电子玻璃经过十几道工序从机器中滑出来，由工作人员进行最后的质量验收。“目前，一期生产线已基本安装调试完毕。”该公司总经理助理黄茜茜说。

电视、电脑、智能手机、数码相机等电子设备，都离不开液晶面板，超薄电子玻璃就是液晶面板的源头产品。但是，曾经诞生中国最薄玻璃产品的洛阳，因为下游产业链的缺失，只能“为他人作嫁衣裳”。

去年4月，我市与中国建材全资子公司凯盛科技集团签署战略合作协议，投资约130亿元建设“新洛玻”工程，其中就包含高世代信息显示基板项目。该项目落地实施，不仅带动洛阳新材料产业转型升级，在加快我国液晶显示面板产业关键原材料自主自立中也将发挥重要作用。

银隆新能源汽车和格力中央空调、冰箱、洗衣机等项目，填补了洛阳整车制造、白色家电生产领域空白；忠旺集团铝合金精深加工项目落地实施，将助推全省铝工业高质量发展；康达卡勒幅DR产品项目建成投产，填补了全省高端医疗装备产业空白……

近年，我市成功引进一大批重大对外交流合作项目，为工业稳增长和产业转型提供有力支撑。我市还高起点规划建设了高端装备制造、新能源汽车、大数据等“6+3+X”新型产业专业园区，吸引世界500强、中国500强、行业50强等龙头企业和产业链关联项目集聚，与我市17个产业集聚区共同构建了错位发展、协同推进的产业合作项目承载体系，推动全市制造业对外合作水平和竞争力显著提升。