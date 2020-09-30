《捣练图》情景复原秀直播在线观看人次达184万

27日20时，由洛阳文保集团策划、排演的《古画里的大唐》——《捣练图》情景复原秀(简称《捣练图》情景复原秀)在人民网微博、凤凰网风直播等多个平台直播，在线观看人次达184万。

九洲池实景演绎现场

27日20时，由洛阳文保集团策划、排演的《古画里的大唐》——《捣练图》情景复原秀(简称《捣练图》情景复原秀)在人民网微博、凤凰网风直播等多个平台直播，在线观看人次达184万。

《捣练图》情景复原秀在隋唐洛阳城国家遗址公园实景演绎

“谁说春眠不觉晓，星光闪闪静悄悄……”伴随着一段童谣，一名身穿红衣的“唐朝小女孩”登上应天门城楼，拉开了《捣练图》情景复原秀的帷幕。

随着《捣练图》画卷徐徐展开，12名“唐朝小姐姐”从画卷中穿越到九洲池，她们或蹴鞠嬉戏，或研究“美妆”，再现了我国唐代名画《捣练图》中的场景。

身穿红衣的“唐朝小女孩”带领观众在隋唐洛阳城国家遗址公园的应天门城楼，九洲池的牡丹园、御道、九曲桥等美景中流连，并畅游洛阳博物馆，生动讲述了馆内古代陶俑、熨斗、粉盒等文物的故事。

这名“唐朝小女孩”是《捣练图》情景复原秀的主角，也是电影《你好，李焕英》中童年贾晓玲的扮演者，她是咱洛阳女孩董若溪。她在复原秀中的表演生动、活泼，充满了童真、童趣。

人民网微博等多个平台同步直播，相关话题冲上微博同城热搜榜

人民网微博，凤凰网风直播，洛阳网抖音号、快手号、视频号，以及隋唐洛阳城微信公众号、抖音号、视频号等平台均进行了直播，在线观看人次达184万。

同时，人民网微博开设话题#唐朝小姐姐的洛阳夜游之旅#，截至记者发稿时，该话题阅读量已达237万人次，并冲上微博同城热搜榜。

话题#古画里的大唐#，在抖音平台的播放量为15.6万人次，在微博平台的阅读量为104.6万人次。微博话题#她们从唐朝名画中走来#，阅读量为1.5亿人次。

网友“小叶子”表示，每一帧画面都是壁纸，犹如身临其境般感受了大唐之美。有网友发弹幕称，看了这场直播非常感动，真心希望这样纯粹、传统又不古板的作品越来越多。

深挖历史文化内涵，排演更多艺术精品

作为隋唐洛阳城“唐妞带你游唐宫”主题文旅活动之一，《捣练图》情景复原秀根据唐代画家张萱创作的工笔人物重彩长卷《捣练图》，融合洛阳博物馆的陶俑、熨斗、粉盒等文物元素，在隋唐洛阳城国家遗址公园美丽的夜景中，进行高度复原呈现。

为了真实地复原画作，洛阳文保集团做了大量前期筹备工作。从演员到服饰、妆容，从文物展示到场景选择，工作人员反复查看《捣练图》的相关资料，并仔细研究、比对，最终将这场历史文化盛宴呈现在观众面前。

洛阳文保集团相关负责人介绍，为让更多人领略一眼千年的历史文化魅力，《捣练图》情景复原秀将长期在隋唐洛阳城抖音号、微信公众号上播放。同时，该集团会继续深入挖掘隋唐洛阳城的历史文化内涵，策划、排演更多艺术精品，讲好黄河故事，弘扬黄河文化，延续历史文脉。(记者 仝景菁 通讯员 张娴 刘青 文/图)