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古都文艺界添精彩 洛阳又起“流行风”
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 资讯速递  来源: 洛阳网 2021.04.29 22:09

　　民谣、摇滚、民歌、中国风、Hip-hop……无论你喜欢哪种风格，流行音乐能将它囊括其中。大街小巷、公车商场，处处都有流行音乐钻进耳朵，当它已与我们的生活密不可分，洛阳也掀起了一阵“流行风”。今日16时，“洛阳花正开古都正流行”洛阳市音乐家协会流行音乐专业委员会成立大会暨专场音乐会在上阳宫文化园举行。

　　该活动由洛阳市文学艺术界联合会主办，洛阳市音乐家协会、上阳宫文化园承办，共青团洛阳市委、中国农工民主党洛阳市文艺支部委员会、洛阳广播电视台、洛阳日报报业集团、洛阳市青年文学艺术界联合会协办，河南省音乐家协会流行音乐专业委员会、洛阳市艺术研究所、洛阳歌舞剧院演艺有限公司、洛阳晚报、洛阳网、洛阳音乐广播、洛阳嘉华文化传媒有限公司、洛阳华创旅游发展有限公司支持。

　　近年来，流行音乐的群众基础越来越广泛，众多年轻人为了追逐自己的音乐梦想，勇敢站上舞台，展示自己的音乐风采，以王一博为代表的洛阳青年流行音乐歌手也被人们所熟知。

　　“我们希望通过流行音乐专业委员会的成立，促进洛阳流行音乐的发展，为热爱流行音乐的青年提供更好的培养机会，也为人民群众呈现出更高品质的文艺演出。”洛阳市流行音乐专业委员会主任李烽说。

　　为更好发挥流行音乐专业委员会在资源整合、交流合作等方面的作用，洛阳市音乐家协会还与洛阳音乐广播、洛阳网、上阳宫文化园等签订战略合作伙伴，为洛阳流行音乐的发展提供有力支撑。

　　成立大会结束后，流行音乐专业委员会成员们随即带来了一场听觉的盛宴。“以人声为乐器”的阿卡贝拉合唱、激情四射的摇滚乐队演奏、温柔动人的民谣，还有洛阳本土厂牌带来的炫酷说唱……让在场观众大饱耳福。

　　(见习记者 曲若凡 文/图)
[ 责任编辑：唐好优（见习）]
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