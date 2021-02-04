央媒观洛｜洛阳叫响“新三篇” 用文化“点燃”发展新动能

四月的洛阳，牡丹飘香，游人如织。在隋唐洛阳城应天门景区内，“唐妞”讲解员张怡曼点击手中巴掌大的智能操作设备，50米的巨幅壁画应天长歌便“动”了起来，一幅大唐盛景仿佛穿越时空，呈现眼前。

编者按：让黄河成为造福人民的幸福河。2019年，黄河流域生态保护和高质量发展上升为国家战略。2021年是“十四五”开局之年，河南围绕黄河战略在过去的一年多时间做了哪些工作、取得哪些成效？目前在做什么工作？围绕这些主题，人民日报社河南分社组织大型采访，拟在人民日报、人民日报客户端河南频道、人民网河南频道同步推出融媒体作品，见证黄河流域生态保护和高质量发展的河南担当。

隋唐洛阳城应天门灯光秀。张怡熙 摄

四月的洛阳，牡丹飘香，游人如织。

在隋唐洛阳城应天门景区内，“唐妞”讲解员张怡曼点击手中巴掌大的智能操作设备，50米的巨幅壁画应天长歌便“动”了起来，一幅大唐盛景仿佛穿越时空，呈现眼前。

洛阳，以龙门石窟、白马寺、关林为文化旅游“老三篇”；而今，“东方博物馆之都”、隋唐洛阳城国家历史文化公园、二里头夏都遗址博物馆，成为国内外游客“打卡”的洛阳文化新地标、洛阳文旅“新三篇”。

提升“老三篇”，叫响“新三篇”。洛阳通过历史文化的现代表达，在“古”与“今”的文明对话中，用“文化的力量”点燃高质量发展新动能。

“新三篇”满足新期待

二里头夏都遗址博物馆展品。曾宪平 摄

2021年春节，一群“唐朝胖妞儿”凭借舞蹈《唐宫夜宴》火遍网络，不仅带火了河南春晚，也让“躺”在博物馆里的文物展品受到更多关注。春节假期，洛阳博物馆游客量连续多日达到上限，其中有不少游客专门到唐三彩展厅参观，唐三彩女俑迅速“爆红”。

“若问古今兴废事，请君只看洛阳城。”洛阳文化家底丰厚，但如果只让历史文化停留在书本上、沉睡在土地里，有说头、没看头，无法满足游客的需求，唯有转型发展、升级供给，才能不断满足新期待。

文物是最好的“讲述者”。走进位于洛阳市偃师区的二里头夏都遗址博物馆，可以聆听文物在“开口说话”。博物馆在实物展示基础上，辅以图片、文字、油画、沙盘、模型等，充分融合多媒体、触控屏、数字化等科技元素，通过“玉器制作工艺情景全息动态复原”“我为夏都造园林”等互动游戏，让观众在博物馆内边逛边玩。在数字馆，这里是“最早中国”展示区，二里头遗址诸多的“中国之最”通过三维特效“活”了起来：最早的城市干道网、最早的宫城、最早的中轴线布局宫殿建筑群。

作为河南第二大城市、中原城市群副中心城市，洛阳优势在文化，破题在文旅。

2020年，央视中秋晚会在洛阳成功举办。洛阳在国内外的关注度显著提高，2020年9月网民检索量同比增长8倍、环比增长235倍，进入全国热门旅游目的地城市前十名，带动全市国庆旅游收入63.6亿元，占河南全省六分之一。

从央视秋晚惊艳世界、温暖华夏，到外交部发推特向世界推介河南博物院元宵奇妙夜，洛阳隋唐洛阳城一再成为关注焦点；从“洛阳再现唐宫灯火不夜天”刷屏网络，到清明小长假洛阳接待游客人次、旅游收入较2019年同期实现“双增长”；从《2019年度中国古都城市国际化水平评估报告》中城市美誉度位列全国第四，到2020年洛阳市首次进入中国地级城市海外网络传播力排行榜前十名……

“新三篇”越叫越响，“老三篇”守正出新，逐渐从“观光游”“景点游”向高附加值的“休闲游”“全域游”转变，从“门票经济”向“产业经济”转变，拉动文化旅游综合消费，让远方的客人留下来、让留下来的人不想走、让走了的人还想来。