了不起！洛阳两个“学霸宿舍”11朵金花悉数考上研究生

随着2021年硕士研究生复试录取结果陆续公布，考研的同学们终于等到了收获的季节。29日，洛报融媒记者从河南科技大学获悉，截至目前，该校已产生两个考研“学霸宿舍”，两个宿舍的11名女生全部被录取。

随着2021年硕士研究生复试录取结果陆续公布，考研的同学们终于等到了收获的季节。29日，洛报融媒记者从河南科技大学获悉，截至目前，该校已产生两个考研“学霸宿舍”，两个宿舍的11名女生全部被录取。

动物科技学院菁园7#206宿舍

这两个“学霸宿舍”及成员是：动物科技学院菁园7#206宿舍，成员包括郭荣佩、荆鹏华、霍琳珂、任世威、陈梦柯、秦娜娜；食品与生物工程学院乾二321宿舍，成员包括于影、王佳莹、刘梦月、张羽洁、席雪瑶。

食品与生物工程学院乾二321宿舍

让我们一起听听这些优秀学子的心路历程。

郭荣佩：进取，需要你有发现的眼光；进取，需要你有梦想的勇气；进取，需要你有专心的行动。你前进的速度有多快，迎面的风就有多烈。和奔流的时光一起进步，你将迎来极目蓝天的澄明，你将得到欣悦欢腾的心情，你将得到一个脱胎换骨的自己。拼吧，再不拼，我们就老了。只要我们努力，就能赢下这场人生。

任世威：人生就像马拉松，获胜的关键不在于瞬间的爆发，而在于途中的坚持。你纵有千百个理由放弃，也要给自己找一个坚持下去的理由。很多时候，成功就是多坚持一分钟，这一分钟不放弃，下一分钟就会有希望。

席雪瑶：要把善始善终作为人生态度，从大一入学起就确立起考研目标，以饱满的热情学习专业知识并积极参与科研训练，养成创新思维和行动习惯。

张羽洁：良好的学习风气能让人受益匪浅，拥有一群志同道合的朋友，能在学习的道路上互相鼓励，共同进步。(洛报融媒记者 孟山 文/图 通讯员 丁雯雯)