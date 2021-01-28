洛阳开展新冠病毒疫苗接种演练

“请大家保持1米间隔距离，有序接种新冠病毒疫苗，接种后先到留观区休息半小时。”29日下午，在洛龙区古城社区卫生服务中心预防接种门诊，市卫健委组织开展新冠病毒疫苗接种演练活动。

“请大家保持1米间隔距离，有序接种新冠病毒疫苗，接种后先到留观区休息半小时。”29日下午，在洛龙区古城社区卫生服务中心预防接种门诊，市卫健委组织开展新冠病毒疫苗接种演练活动。

当天14时许，疫苗接种演练开始。洛报融媒记者在现场看到，古城社区辖区一国企近500名员工陆续到场排队，在志愿者引导下，大家拿着《新型冠状病毒疫苗知情同意书》，先在河南省预防接种信息管理系统登记核实个人信息，随后到接种台接种疫苗。“从登记信息到接种疫苗只用了15分钟，还是比较快的。”该企业员工辛颖说。

记者从该接种门诊了解到，截至当天14时40分，该门诊4个接种台共为120名员工完成疫苗接种，用时40分钟完成了平日半天的工作量。