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洛阳文创“爆款”频出 传统文化强势“圈粉”【视频】
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.04.29 20:10

　　三彩俑“唐朝胖妞儿” “唐媚儿”手机挂绳、“唐小妹”表情包……今年牡丹文化节，抵洛游客赏花之余，也被琳琅满目的文创产品吸引了目光。今年春节，舞蹈《唐宫夜宴》让一群“唐宫小姐姐”火出了圈，而在她们的家乡洛阳，一系列文创产品也随之出炉并很快成为“爆款”，让悠久的传统文化有了更多的“打开方式”。

　　“潮”起来，传统文化不再枯燥

　　“‘唐宫小姐姐’的台历，真可爱，我要买几套带回家送人！”29日，在洛阳博物馆文创商店里，山西游客小马对一件件“唐媚儿”文创产品爱不释手，从台历、书签、笔记本、文件夹到鼠标垫、冰箱贴、杯垫，一样也不舍得落下。

　　除了洛阳博物馆，在二里头夏都遗址博物馆、市规划展示馆等处的文创商店内，“唐媚儿”系列文创产品也是当之无愧的“明星产品”。“‘唐媚儿’系列文创产品于今年牡丹文化节正式上市，受到了广大消费者的喜爱，多次跃居‘洛阳礼物’文创排行榜前列，销售成绩喜人。”“洛阳礼物”相关负责人张艳艳告诉记者，“唐媚儿”系列人物形象结合洛阳文化历史特色精心打造而成，由7位能歌善舞的唐代小仕女组成，在文创产品中，她们与洛阳地标性建筑巧妙结合，充分体现出洛阳味道。

　　“把历史文化融合到大家的日常用品中，‘潮’范儿十足！”来自重庆的“00后”游客艾丽认为，这些文创产品在形式和内容上灵动有趣，让传统文化不再枯燥乏味，她和朋友们都被成功“吸粉”。张艳艳说，7位小仕女擅长竹笛、排箫、筚篥、琵琶等多种我国古代乐器，“她们”借助文创产品讲述历史故事，让游客能够更加了解盛唐、了解洛阳。

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[ 责任编辑：唐好优（见习）]
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