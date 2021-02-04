洛阳气象台发布“五一”天气预报：最高温28℃ 5月3日有雨

期盼的五一假期就要来了，随着国内疫情形势向好，有旅游机构预测，今年五一假期期间，国内出游人数将迎来爆发式增长，预计达到2亿人次。

期盼的五一假期就要来了，随着国内疫情形势向好，有旅游机构预测，今年五一假期期间，国内出游人数将迎来爆发式增长，预计达到2亿人次。

洛邑古城

今天，中国天气网推出“五一”天气地图，阴晴冷暖一目了然。具体来说，五一假期期间，全国大部分地区气温总体适宜出游，空气质量较好。5月1日至2日，我国中东部大部地区以晴好天气为主。3日至4日，我国北方有大风降温沙尘天气过程，南方有一次较强雷雨天气过程。5日，我国中东部大部分地区由大风降温转为晴好天气。

具体到河南来说，今年五一假期期间，预计我省以晴好天气为主、气温起伏不大，最高气温24℃到30℃，但需防范3日东南部局地强降水及强对流天气对交通运输等方面的不利影响。