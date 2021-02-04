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大动作！事关洛阳都市圈区域住房公积金一体化
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.04.29 20:11

　　异地公积金账户信息查询、异地贷款账户信息查询、异地缴存职工申请提取……29日，洛阳都市圈区域住房公积金一体化框架协议签约暨信息共享平台启动仪式在我市举行，引起广泛关注。

　　为什么要进行区域公积金一体化建设？

　　洛阳市住房公积金管理中心相关负责人介绍，区域公积金一体化建设有利于将住房公积金融入区域协调发展战略布局，使其在加速区域融合、优化住房公积金服务质量，推动城市群发展等方面发挥重要作用。

　　洛阳都市圈区域公积金一体化建设情况如何？

　　市住房公积金管理中心相关负责人介绍，去年7月，洛阳都市圈区域公积金一体化建设拉开帷幕。随后，我市住房公积金管理中心牵头建设信息共享平台，目前，信息共享平台(一期)项目经过8个月的建设和调试，已初步实现预期功能；核心数据库已在洛阳政务云部署完成，平顶山、焦作、三门峡、济源、汝州数据线路已开通，其中，三门峡、济源已完成数据接入。5月1日，洛阳、三门峡、济源三地将同步开通相关柜面业务，平顶山、焦作、汝州将逐步上线。

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[ 责任编辑：唐好优（见习）]
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